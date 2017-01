UPDATE1: 米金融・債券市場＝長期債が小幅続落、株高や新規失業保険申請件数改善で　　　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 97*24.50(‐0*13.50) =3.2421% 前営業日終盤 98*06.00(‐0*02.00) =3.2197% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*21.50(‐0*04.00)=2.0366% 前営業日終盤 99*25.50(‐0*01.00)=2.0226% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*12.00( 0*00.00) =0.8791% 前営業日終盤 99*12.00(‐0*01.25) =0.8790% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.00(‐0*00.25) =0.2660% 前営業日終盤 99*31.25(‐0*00.25) =0.2620% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 14日 ロイター] 14日の米金融・債券市場では長期債が小幅続 落した。株価が続伸したほか新規失業保険申請件数が予想外に減少し、安全資産とされる 米国債の需要が低下した。 この日実施された130億ドルの30年債入札(リオープン)はさえない結果となった。 入札結果を受けて、相場は一時的に下げ幅を拡大した。 指標10年債US10YT=RRは2/32安。利回りは2.03%。前日終盤時点では 2.02%だった。 30年債US30YT=RRは3/32安。利回りは3.23%。前日は3.22%だった。 30年債入札は最高落札利回りが3.248%と1年ぶり高水準となった。 直接入札者の落札比率が4.87%にとどまり、2009年9月以来の低い水準となっ た。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は41.97%で4カ月ぶり高水準となった。 スペイン政府が実施した長期債入札を市場が消化するなか、同国債の利回りが上昇した。 これに追随し、米国債利回りは上昇して始まった。 その後、米労働省が発表した3月9日終了週の新規失業保険週間申請件数(季節調整済 み)が1万件減の33万2000件と、35万件への増加を見込んだ市場予想に反して減 少したことから、米国債相場は下げ幅を拡大した。 株価が続伸し労働市場の改善を示唆する経済指標が発表されても、米国債の下落は全般 的に限定的だった。 アナリストはその一因として、10年債利回りが2%を超えており投資妙味があるため だとの見方を示している。 連邦準備理事会(FRB)が米国債の買い入れを維持するとみられていることも大きな 支援材料となっている。 ネーションワイド相互保険のシニアバイスプレジデント兼首席エコノミスト、デービッ ド・バーソン氏は「金融政策が今年いっぱい極めて拡張的であり続けることはほぼ確実で、 (資産)買い入れも維持される見通しだ」と述べた。 レイモンド・ジェームスのシニア・マーケット・アナリスト、エリス・ファイファー氏 は経済について「全ての点でやや改善している」との見方を示し、10年債利回りは、株 高が続けば2.15%に達するとの見通しを示した。 この日発表された米卸売物価指数(PPI)にはおおむね反応薄だった。 2月のPPIは前月から伸びが加速したものの、全般的にインフレ圧力が高まっている ことを示す兆候はほとんどみられなかった。 Tボンド先物3月限3USH3は8/32安の142─26/32。 Tボンド先物6月限3USM3は8/32安の141─10/32。 Tノート先物3月限3TYH3は0.5/32高の131─23.50/32。 Tノート先物6月限3TYM3は0.5/32高の130─15.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -13.75 (+1.00)