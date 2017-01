米金融・債券市場＝反発、株安や消費者信頼感指数低下で逃避買い再燃

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 98*11.00(+0*18.50) =3.2115% 前営業日終盤 97*24.50(‐0*13.50) =3.2421% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*02.50(+0*13.00)=1.9912% 前営業日終盤 99*21.50(‐0*04.00)=2.0366% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*19.00(+0*07.00) =0.8339% 前営業日終盤 99*12.00( 0*00.00) =0.8791% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.75(+0*00.75) =0.2540% 前営業日終盤 99*31.00(‐0*00.25) =0.2660% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 15日 ロイター] 15日の米金融・債券市場では、国債相場が反 発。株安や米ミシガン大消費者信頼感指数の予想外の低下を受けて、米国債への逃避買い が再び強まった。 市場は今週予定されていた一連の入札を前日までに消化した。利回りが依然として高め に推移していることから国債への買いが集まったとアナリストはみている。 相場は、ロイター/ミシガン大学が集計した3月の米消費者信頼感指数(速報値)が予 想外に低下し、2011年12月以来の水準となったことを受けて上昇した。 指標10年債US10YT=RRは11/32高。利回りが2.00%。前日終盤時点の 2.04%から低下した。10年債利回りは前週8日、2月の雇用統計を受けて11カ月 ぶり高水準となる2.09%をつけた。 国債は、連邦準備理事会(FRB)が資産買い入れを継続するとの見方に支援されてい る。 FRBは来週19―20日に連邦公開市場委員会(FOMC)開き、20日の会合後に FOMC声明を発表する。同日にはバーナンキ議長の会見も予定されている。 最近、雇用統計や小売売上高などに改善がみられ、米景気への楽観的な見方が強まって いるが、一部投資家の間では、FRBが資産買い入れ規模を縮小するほどには回復を示す 材料は出揃っていないとの声が聞かれる。 パイオニア・ガバメント・インカム・ファンドのポートフォリオ・マネジャー、リチャ ード・シュランガー氏はFOMCについて「大きな変更はないだろう。買い入れプログラ ムは現在の状態で維持される」との見方を示した。 米財務省は15日、指標10年国債を大量に保有する投資家に対し、保有高を報告する よう指示した。米国債市場で今週、取引不能額が急増したことに関連し、3月11日時点 で2023年2月満期債を20億ドル以上保有していた大口の市場参加者にニューヨーク 連銀への保有高報告を求めた。 財務省関係者によると、米国債市場では11日、取引不能額が約800億ドルと、昨年 平均の5倍に膨らんだ。 市場関係者は、市場のゆがみへの懸念から財務省は投資家に申告を求めているとの見方 を示した。 Tボンド先物3月限3USH3は18/32高の143─12/32。 Tボンド先物6月限3USM3は18/32高の141─28/32。 Tノート先物3月限3TYH3は13/32高の132─04.50/32。 Tノート先物6月限3TYM3は13/32高の130─28.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 ( unch) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 ( unch) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 9.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -13.75 (unch)