〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.075％、6カ月物は0.105％＝財務省

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［ワシントン ２５日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.075％ 平均落札金利 0.070％ 最低落札金利 0.050％ 利付き債券相当利回り 0.076％ 落札価格 99.981042 最高利回り落札比率 92.24％ カバー（応札倍率） 4.53倍 （単位：ドル） 落札総額 35,000,882,000 応札総額 158,718,926,000 競争入札 33,663,945,100 非競争入札 534,336,900 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年3月28日 償還日 2013年6月27日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.105％ 平均落札金利 0.100％ 最低落札金利 0.080％ 利付き債券相当利回り 0.107％ 落札価格 99.946917 最高利回り落札比率 95.77％ カバー（応札倍率） 4.85倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,649,900 応札総額 145,394,268,000 競争入札 28,777,581,900 非競争入札 426,468,000 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年3月28日 償還日 2013年9月26日
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