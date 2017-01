UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、キプロス支援策が危機対策の新モデルになるとの発言受け

*表のレートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 99*19.00(+0*02.00) =3.1460% 前営業日終盤 99*17.00(‐0*09.00) =3.1492% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*23.00(+0*02.00)=1.9198% 前営業日終盤 100*21.00(‐0*03.50)=1.9267% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*26.25(+0*01.50) =0.7872% 前営業日終盤 99*24.75(‐0*01.50) =0.7969% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*00.25(+0*00.50) =0.2459% 前営業日終盤 99*31.75(‐0*00.25) =0.2540% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 25日 ロイター] 25日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇した。この日合意されたキプロス支援策について、ユーログループ(ユーロ圏財務相会 合)のダイセルブルーム議長(オランダ財務相)がユーロ圏銀行危機の解決に向けた新た なモデルになるとの考えを示したことで、国債に対する安全買いが膨らんだ。 スペインやイタリアなど、キプロスより規模の大きい銀行システムを持つ国が財政問題 に直面していることも、懸念要因となっている。 キプロスが国際支援機関と合意した金融支援策の下では、国内2位のキプロス・ポピュ ラー(ライキ)銀行CPBC.CYが閉鎖され、預金保険対象外の大口預金者が大幅な負担を 求められる。 これについてダイセルブルーム議長はロイターと英フィナンシャル・タイムズのインタ ビューで、キプロス支援の下での銀行リストラ策は、ユーロ圏銀行危機の解決に向けた新 たなモデルになると発言。銀行支援に公的資金が利用される状況を変える必要があるとの 考えを示した。 TD証券の金利ストラテジスト、リチャード・ギルホーリー氏は、「ダイセルブルーム 議長が(キプロス支援が)将来的なリストラ策のモデルになると発言したことで、キプロ スに特有だった問題がシステミックなものに変化した」と述べた。 ただ、ユーログループが、キプロスは個別の事例であり、他の国のモデルとして利用し ないとの声明を発表したことで、午後の取引で国債価格の上げ幅は縮小した。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは7/23高。利回りは1.91%。キプロ ス支援合意直後に1.97%まで上昇する場面もあった。 R・Wプレスプリッチの国債・エージェンシー債取引部門責任者、ラリー・ミルシュタ イン氏は「預金者が負担を肩代わりさせられるとの不安が出ている。市場ではこうした手 法は誤りとの考えが大勢だ。銀行にとり深刻な問題が発生する恐れがある」と述べた。 30年債US30YT=RRは13/23高。利回りは3.14%。一時は3.19%まで上 昇した。 財務省は今週、総額990億ドルの国債の発行を予定。26日に350億ドルの2年債 US2YTWI=TWEB、27日に350億ドルの5年債US5YTWI=TWEB、28日に290億ドル の7年債US7YTWI=TWEBを発行する。 これに加え、米経済指標が好調だった場合、国債価格に対し下向き圧力が掛かる可能性 がある。今週は28日が午後2時までの短縮取引、29日が聖金曜日で休場となるため、 薄商いのなか、相場が大きく振れる可能性もある。 Tボンド先物6月限3USM3は4/32安の143─16/32。 Tノート先物6月限3TYM3は2/32高の131─18.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 17.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 19.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -12.00 (+0.75)