UPDATE2: 米金融・債券市場＝薄商いのなか上昇、キプロス懸念で安全買い

*表のレートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 99*21.00(+0*02.00) =3.1427% 前営業日終盤 99*19.00(+0*02.00) =3.1460% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*25.50(+0*02.50)=1.9111% 前営業日終盤 100*23.00(+0*02.00)=1.9198% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*28.00(+0*01.75) =0.7759% 前営業日終盤 99*26.25(+0*01.50) =0.7872% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*00.00(‐0*00.25) =0.2500% 前営業日終盤 100*00.25(+0*00.50) =0.2459% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 26日 ロイター] 26日の米金融・債券市場では、薄商いのなか 国債価格が上昇した。この日に発表された一連の米経済は好調だったものの、キプロスの 銀行問題に関する懸念が払しょくされず、安全資産としての国債に買いが入った。 前日に合意されたキプロス支援策の下での銀行再編策では、大口預金者にも再編コスト の負担が求められる。こうした措置が今後のユーロ圏の銀行救済のモデルとなった場合の 懸念が市場に広がり、キプロスよりも規模の大きい銀行システムを持つスペインとイタリ アで取り付け騒ぎが発生するとの懸念が台頭した。 ソシエテ・ジェネラルの米金利戦略部門責任者のメアリー・ベス・フィッシャー氏は、 「キプロス問題、金融危機の脅威、預金者による銀行再編費用負担などが、国債利回りの 重しとなっている」と述べた。 米国の住宅市場関連の経済指標が好調で国債が売られる場面もあったが、安全買いが入 り、国債価格は上昇した。 フィッシャー氏は、住宅市場関連の指標は継続的に改善しており、27日発表の2月の 米住宅販売保留指数も堅調になるとみている。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは3/23高。利回りは1.91%と、前日 終盤の1.92%から低下した。 同利回りは、前週初めにキプロス問題が浮上してから1.90─1.97%の範囲で推 移している。 HSBCセキュリティーズUSA(ニューヨーク)の首席米国金利ストラテジスト、ラ リー・ダイアー氏は「米経済は回復しつつあるが、回復の過程は緩慢だ」と指摘。10年 債利回りは短期的に1.85─2.05%の範囲で推移するとの予想を示した。 この日は財務省が350億ドルの2年債入札を実施。応札倍率は3.27倍となり、 2011年7月の3.14倍以来の低水準となった。最高落札利回りは入札前の水準と並 ぶ0.255%。 財務省は27日に350億ドルの5年債、28日に290億ドルの7年債の入札を行う が、ユーロ圏債務危機への懸念が再燃していることに加え、米連邦準備理事会(FRB) 高官から超低金利政策を維持する姿勢の表明が相次いだことから、堅調な需要が見られる もよう。 ただ、29日が聖金曜日で休場となるため、出来高は膨らまない可能性がある。28日 は午後2時までの短縮取引となる。 Tボンド先物6月限3USM3は6/32高の143─22/32。 Tノート先物6月限3TYM3は4/32高の131─22.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 18.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 20.75 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 15.50 (+2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -10.00 (+1.75)