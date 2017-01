米金融・債券市場＝10年債利回りが約3週間ぶり低水準、ユーロ圏懸念再燃で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (1945GMT) 100*19.00(+0*30.00) =3.0943% 前営業日終盤 99*21.00(+0*02.00) =3.1427% 10年債US10YT=RR (1945GMT) 101*11.00(+0*17.50)=1.8506% 前営業日終盤 100*25.50(+0*02.50)=1.9111% 5年債US5YT=RR (1945GMT) 100*02.00(+0*06.00) =0.7370% 前営業日終盤 99*28.00(+0*01.75) =0.7759% 2年債US2YT=RR (1945GMT) 100*00.00( 0*00.00) =0.2500% 前営業日終盤 100*00.00(‐0*00.25) =0.2500% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 27日 ロイター] 27日の米金融・債券市場では、ユーロ圏懸念 が再燃していることで米国債が買われ、米10年債利回りが約3週間ぶりの水準に低下し た。さらなる銀行再編に対する懸念や、イタリア5年債入札で利回りが上昇したことが米 国債の買い要因となっている。 この日は米財務省が350億ドルの5年債入札を実施。堅調な需要が見られた後も、国 債価格は上昇を続けた。29日が聖金曜日のために休場となることに加え、四半期末を控 えバランスシートを整理する動きも出ていることから、低リスクの国債に対する需要が増 大したとみられている。 ブラックロック(サンフランシスコ)の首席グローバル投資ストラテジスト、ラス・コ ーステリッチ氏は、「銀行システムがぜい弱になっている欧州が脅威となっている」と述 べた。 イタリアが実施した5年債入札では、新政権樹立の遅れやキプロス支援をめぐる懸念が 圧迫要因となり、落札利回りが3.65%と、前回2月の3.59%から上昇。2012 年10月以来の高水準となった。ただ、同時に実施された10年債入札では、落札利回り は低下した。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは17/23高。利回りは1.85%と、前 日終盤の1.91%から低下した。 Tボンド先物6月限3USM3は28/32高の144─18/32。 Tノート先物6月限3TYM3は13.5/32高の132─4/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 21.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 15.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -11.00 (-1.00)