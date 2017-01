米金融・債券市場＝下落、キプロス情勢安定で安全資産としての需要減退

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (1805GMT) 100*13.00(‐0*11.00) =3.1039% 前営業日終盤 100*24.00(+1*03.00) =3.0863% 10年債US10YT=RR (1805GMT) 101*10.50(‐0*02.00)=1.8521% 前営業日終盤 101*12.50(+0*19.00)=1.8454% 5年債US5YT=RR (1805GMT) 99*29.00( NA ) =0.7691% 前営業日終盤 100*02.25(+0*06.25) =0.7354% 2年債US2YT=RR (1805GMT) 100*00.00(‐0*00.25) =0.2500% 前営業日終盤 100*00.25(+0*00.25) =0.2461% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 28日 ロイター] 28日の米金融・債券市場では、約2週間ぶり に銀行業務が再開されたキプロスの状況が比較的落ち着いていたことで、安全資産として の米国債に対する需要が減退、国債価格が下落した。 ただこの日発表の3月のシカゴ地区購買部協会の景気指数が低下し、特に生産指数が大 きく下げたことで、米経済が過去3年間の例にならい、春から夏にかけて停滞するとの懸 念が再燃、米国債価格の低下に歯止めがかかった。 グッケンハイム・パートナーズの国債取引部門のマネジングディレクター、ジェイソン・ ローガン氏は、「キプロスでまったく混乱が起きていないことは、連休を控え、市場にと りよい兆候だ」と述べた。 ただ欧州情勢に関する長期懸念が払しょくしきれないなか、国債に対する需要は根強い。 同氏は「ポジションをショートにしたまま連休に入ることを避ける動きが見られたため、 国債価格の下値は堅かった」としている。 米債券市場は29日は聖金曜日のため休場。この日は午後2時までの短縮取引となった。 欧州では4月1日も休場となる市場もある。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RR利回りは1.85%と、前日終盤からほぼ横ば いで推移した。 財務省はこの日、290億ドルの7年債の入札を実施。応札倍率は2.56倍となった。 最高落札利回りは1.248%と、市場予想を約0.5ベーシスポイント上回った。 週単位で見ると、米国債価格は3週間連続で上昇。週初に合意されたキプロス支援策の 下での銀行再編策では、大口預金者にも再編コストの負担が求められるが、こうした手法 が他のユーロ加盟国の救済策のひな型となるとの懸念から米国債に買いが入り、米10年 債利回りは約3週間ぶりの低水準に下げていた。 TD証券の金利ストラテジスト、ゲンナディー・ゴールドバーグ氏は、「リスクの再燃 が四半期末に重なったことで、国債利回りが低下した」としている。 ただ、米経済の改善が続くなか、米国債利回りは徐々に上向くとの見方は根強い。ゴー ルドバーグ氏は「今後は、2歩前進、1歩後退との状況になる」との見方を示した。TD 証券の年末時点の10年債利回り予想は2.30%。 来週の注目は、4月5日発表の3月の米雇用統計。ロイター調査によると、非農業部門 雇用者数は前月比20万人増加したと見込まれている。 Tボンド先物6月限3USM3は3/32安の144─15/32。 Tノート先物6月限3TYM3は132─1/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 18.75 (-2.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -11.25 (-0.25)