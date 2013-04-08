〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.065％、6カ月物は0.095％＝財務省

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［ワシントン ８日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.065％ 平均落札金利 0.060％ 最低落札金利 0.050％ 利付き債券相当利回り 0.066％ 落札価格 99.983569 最高利回り落札比率 73.20％ カバー（応札倍率） 4.87倍 （単位：ドル） 落札総額 35,000,392,600 応札総額 170,449,092,600 競争入札 34,360,505,000 非競争入札 489,887,600 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年4月11日 償還日 2013年7月11日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.095％ 平均落札金利 0.090％ 最低落札金利 0.070％ 利付き債券相当利回り 0.096％ 落札価格 99.951972 最高利回り落札比率 99.55％ カバー（応札倍率） 4.95倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,798,000 応札総額 148,426,198,000 競争入札 29,125,771,000 非競争入札 475,027,000 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年 4月11日 償還日 2013年10月10日
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