米金融・債券市場＝長期債は下落、30年物スワップスプレッドはパリティに迫る

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2015GMT) 104*08.00(‐0*22.50) =2.9108% 前営業日終盤 104*30.50(+2*10.00) =2.8766% 10年債US10YT=RR (2015GMT) 102*10.00(‐0*08.50)=1.7435% 前営業日終盤 102*18.50(+0*15.00)=1.7145% 5年債US5YT=RR (2015GMT) 100*07.25(‐0*02.00) =0.7036% 前営業日終盤 100*09.25(+0*01.00) =0.6908% 2年債US2YT=RR (2015GMT) 100*01.25( 0*00.00) =0.2301% 前営業日終盤 100*01.25( 0*00.00) =0.2302% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 8日 ロイター] 8日の米金融・債券市場では、30年物スワップ スプレッドが約4年ぶりにパリティ(等価水準)に迫った。日銀が打ち出した大胆な緩和 強化策を背景に、高利回り資産を求める動きが続いていることを反映した。 30年物スワップスプレッドUSD30YTS=TWEBはマイナス4.25。最後にパリティと なったのは2009年1月9日。 株価が下げを取り戻す中、取引終盤にかけ長期国債の売りが膨らんだ。 指標10年債US10YT=RRは5/32安、利回りは1.732%。前営業日終盤は 1.7145%だった。 30年債US30YT=RRは17/32安、利回りは2.902%。前営業日終盤は 2.8766%。 Tボンド先物6月限3USM3は22/32安の147─10/32。 Tノート先物6月限3TYM3は9.50/32安の132─27.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 15.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 19.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 18.25 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -5.00 (+3.50)