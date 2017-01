UPDATE1: 米金融・債券市場＝小幅安、30年物スワップスプレッドはパリティに迫る

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 104*08.00(‐0*22.50) =2.9108% 前営業日終盤 104*30.50(+2*10.00) =2.8766% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*09.50(‐0*09.00)=1.7452% 前営業日終盤 102*18.50(+0*15.00)=1.7145% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*07.00(‐0*02.25) =0.7052% 前営業日終盤 100*09.25(+0*01.00) =0.6908% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*01.25( 0*00.00) =0.2301% 前営業日終盤 100*01.25( 0*00.00) =0.2302% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 8日 ロイター] 8日の米金融・債券市場では、30年物スワップ スプレッドが約4年ぶりにパリティ(等価水準)に迫った。日銀が打ち出した大胆な緩和 強化策を背景に、高利回り資産を求める動きが続いていることを反映した。 30年物スワップスプレッドUSD30YTS=TWEBはマイナス4.75。最後にパリティと なったのは2009年1月9日。 クレディ・アグリコルの金利戦略グローバル・主任のデイビッド・キーブル氏は、大幅 な円の値動きによって、期間が長めのスワップスプレッドの動きが不安定になったとし、 「多少ボラティリティが高い状況にある」と述べた。 円JPY=はこの日、対ドルで一時99.37円と、約4年ぶりの安値をつけた。 国債価格は、前週の上昇を受けた利益確定の売りが出たことで、小幅安となった。 株価が下げを取り戻す中、取引終盤にかけ長期国債の売りが膨らんだ。 指標10年債US10YT=RRは9/32安、利回りは1.744%。前営業日終盤は 1.7145%だった。 30年債US30YT=RRは22/32安、利回りは2.910%。前営業日終盤は 2.8766%。 10年債利回りは引き続き、5日につけた年初来の最低水準付近で推移。市場では、5 日に発表された予想を下回る3月の米雇用統計と日銀による緩和強化策を受け、米景気見 通しが悪化し、海外からドル建ての債券への需要が高まるとの見方が高まった。 シティ・プライベート・バンクの債券戦略グローバル主任、マイケル・ブランデス氏は 「相場は一服商状となっている。先週の2大サプライズを消化中だ」と述べた。 今週は総額660億ドルの国債入札が実施されるが、アナリストからは、このところの 利回り低下を受けて一部投資家は積極的な応札を控える可能性があるとの指摘も聞かれた。 米財務省は9日に320億ドルの3年債、10日に210億ドルの10年債(リオープ ン=銘柄統合)、11日に130億ドルの30年債(リオープン)入札を実施する。 しかし前出のブランデス氏は「日本の機関投資家からの引き合いが高まる可能性がある」 とし、今週の入札が比較的旺盛な需要を集めるとの見通しを示した。 入札前(WI)取引では、3年債利回りUS3YTWI=TWEBは0.3440%で推移した。 Tボンド先物6月限3USM3は22/32安の147─10/32。 Tノート先物6月限3TYM3は9.50/32安の132─27.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 15.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 19.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 18.25 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -5.00 (+3.50)