米金融・債券市場＝長期債を中心に売り、週内の入札控え警戒感

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2015GMT) 103*23.50(‐0*16.50) =2.9362% 前営業日終盤 104*08.00(‐0*22.50) =2.9108% 10年債US10YT=RR (2015GMT) 102*08.00(‐0*01.50)=1.7502% 前営業日終盤 102*09.50(‐0*09.00)=1.7452% 5年債US5YT=RR (2015GMT) 100*08.00(+0*01.00) =0.6988% 前営業日終盤 100*07.00(‐0*02.25) =0.7052% 2年債US2YT=RR (2015GMT) 100*01.00(‐0*00.25) =0.2341% 前営業日終盤 100*01.25( 0*00.00) =0.2301% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 9日 ロイター] 9日の米金融・債券市場では、期間が長めの国債 を中心に売りが膨らんだ。前週の上昇を受けた利益確定の売りが続いているほか、週内に 実施される長期債入札への警戒感が根強い。ただ、世界の景気をめぐる懸念がくすぶる中、 下げ渋る展開となった。 この日実施された総額320億ドルの3年債入札は、応札倍率が低調となったほか、間 接入札者の落札比率も低く、さえない結果に終わった。 ジェフリーズのマネーマーケット・エコノミストのトーマス・シモンズ氏は「3年債へ の需要がさほど旺盛でないことが示された」と述べた。 30年債US30YT=RRは14/32安、利回りは2.932%。 指標10年債US10YT=RRは1/32安、利回りは1.747%。 Tボンド先物6月限3USM3は10/32安の147/32。 Tノート先物6月限3TYM3は1.50/32安の132─26/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 15.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 18.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 17.25 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -6.00 (-1.75)