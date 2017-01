UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、ＦＲＢ資産買い入れ縮小めぐる懸念が圧迫

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 102*11.00(‐1*11.50) =3.0054% 前営業日終盤 103*22.50(‐0*17.50) =2.9377% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*24.00(‐0*15.50)=1.8051% 前営業日終盤 102*07.50(‐0*02.00)=1.7520% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*02.50(‐0*05.25) =0.7340% 前営業日終盤 100*07.75(+0*00.75) =0.7003% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*01.00( 0*00.00) =0.2341% 前営業日終盤 100*01.00(‐0*00.25) =0.2341% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 10日 ロイター] 10日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落。この日発表された米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録を受け、連邦準備理事会 (FRB)が年内に資産買い入れを縮小、もしくは終了する可能性があるとの懸念が強ま った。 予定より5時間早く発表された3月19─20日のFOMC議事録から、一部参加者が 年央までに資産買い入れのペースを落とし、年内に終了することを視野に入れていると同 時に、他の複数のメンバーは、年央以降に買い入れペースを緩め、年末までに停止するこ とを想定していることが明らかになった。 議事録の前倒しでの発表について、FRBは議会側近や業界団体に対し、誤って事前に 送付してしまったためと説明している。 3月の雇用統計などFOMC以降に公表された雇用関連指標が予想よりも弱い内容とな り、FRBが当面景気支援を続けるとの見方が強まっていたことから、一部アナリストか らは、議事録への反応は行き過ぎとの声が聞かれた。 三菱東京UFJ銀行の首席金融エコノミスト、クリス・ラプキー氏は「(前週発表され た)雇用統計が、量的緩和(QE)の早期終了をめぐる議論にとどめを刺したと考えてい る」と述べた。 米株高や、3月の中国貿易統計で輸入が予想を大幅に上回ったことを受け、安全資産と しての米債への投資妙味は薄まった。 午後に入り実施された210億ドルの10年債(リオープン=銘柄統合)入札後、債券 売りは加速した。入札では利回りが1.795%と、事前予想を若干上回った。 指標10年債US10YT=RRは16/32安、利回りは1.807%。前日終盤は 1.752%だった。 30年債US30YT=RRは1─12/32安、利回りは3.005%。前日終盤は 2.938%だった。 日銀が打ち出した大胆な緩和強化策を背景に、高利回り資産を求め、日本から資金が流 入するとの期待から、相場は下げ渋った。 日銀の黒田東彦総裁はこの日、ロイターなどとのインタビューに応じ、「あくまで2% の物価安定目標が達成されるまで必要な措置をとる」と述べ、追加緩和の可能性を排除し なかった。 ただ、市場では日本の保険会社や年金基金から米債などに強い引き合いがあると見込ま れていたものの、この日の10年債入札を含め、米債市場への大規模な資金流入は確認さ れていない。 野村の米国金利戦略チームは顧客向けノートで「日銀の緩和策を受け、日本勢からの買 いが強まると予想していたため、入札が勢いに欠いたことに驚いている」との見方を示し た。 11日には、130億ドルの30年債リオープン入札が実施される。 Tボンド先物6月限3USM3は1─02/32安の145─30/32。 Tノート先物6月限3TYM3は12.50/32安の132─13.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 17.25 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 16.75 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -6.50 (-0.75)