UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、最近の利回り上昇で投資妙味増す

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 102*16.50(+0*05.50) =2.9968% 前営業日終盤 102*11.00(‐1*11.50) =3.0054% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*28.00(+0*04.00)=1.7913% 前営業日終盤 101*24.00(‐0*15.50)=1.8051% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*03.50(+0*01.00) =0.7275% 前営業日終盤 100*02.50(‐0*05.25) =0.7340% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*01.00( 0*00.00) =0.2340% 前営業日終盤 100*01.00( 0*00.00) =0.2341% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 11日 ロイター] 11日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 利回りが過去3日上昇していたことから、投資妙味が高まった。 この日実施された130億ドルの30年債リオープン(銘柄統合)入札は、3年債、 10年債リオープン入札に続き、さえない結果に終わった。日銀が打ち出した大胆な緩和 強化策を背景に、日本の保険会社や年金基金の米債需要が急増することが見込まれていた ものの、目立った資金の流入はまだ確認されていない。 入札結果を受け、相場は午後に入り一時上げ幅を縮小。その後は安値拾いの買いに押し 上げられたが、米株価の上昇が重しとなり伸び悩んだ。 指標10年債US10YT=RRは3/32高、利回りは1.795%。前日終盤から1.0 ベーシスポイント(bp)低下した。 30年債US30YT=RRは2/32高、利回りは3.001%。前日終盤から0.4bp 低下した。 30年債と5年債の利回り格差は前日比ほぼ変わらずの2.27%ポイントと、前週の 日銀の緩和策発表後の2.29%ポイントから縮小した。 30年債リオープン入札では、海外中銀を含む間接入札者による落札比率が31.44 %と、半年ぶりの低水準となった。 9日の3年債、10日の10年債リオープン入札でも、間接入札者の落札比率は平均を 下回った。 ストーン・マカーシー・リサーチ・アソシエーツの市場ストラテジスト、ジョン・キャ ナバン氏は、今週の入札結果について、高利回り資産を求めて日本から資金が米債市場に 向かう動きが強まったことを示していないと述べた。 BNPパリバの金利ストラテジスト、アーロン・コーリー氏は顧客向けノートで「海外 勢から大規模な買いが入った兆候は確認していない。われわれの分析は、海外からの資金 が急激なペースではなく、時間をかけて流入することを示唆している」と述べた。 朝方発表された米新規失業保険の週間申請件数は予想以上に減少したものの、さほど材 料視されなかった。 12日に発表される3月の米小売売上高が市場予想を上回り、アナリストの間で第1・ 四半期の米経済成長見通しが引き上げられることになれば、債券利回りは再び上昇する可 能性があるとみられる。 ロイターがまとめた3月小売売上高のアナリスト予想は、前月から変わらず。 Tボンド先物6月限3USM3は9/32高の146─7/32。 Tノート先物6月限3TYM3は4/32高の132─17.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 17.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 16.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -6.25 (+0.25)