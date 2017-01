米金融・債券市場＝上昇、軟調な米指標やキプロスめぐる懸念で逃避買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 104*03.50(+1*19.00) =2.9177% 前営業日終盤 102*16.50(+0*05.50) =2.9968% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*16.50(+0*20.50)=1.7208% 前営業日終盤 101*28.00(+0*04.00)=1.7913% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*09.50(+0*06.00) =0.6890% 前営業日終盤 100*03.50(+0*01.00) =0.7275% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*01.25(+0*00.25) =0.2300% 前営業日終盤 100*01.00( 0*00.00) =0.2340% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 12日 ロイター] 12日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 予想外の落ち込みとなった米小売売上高が経済見通しに影を落とし、米連邦準備理事会 (FRB)が極めて緩和的な金融政策を維持する必要があるとの見方が強まった。 キプロスが成長支援に向け一段の支援要請を検討しているとのニュースが伝わったこと も、安全資産としての米債への逃避買いを誘い、指標10年債は今週の下げをほぼ取り戻 した。 マニュライフ・アセット・マネジメントのポートフォリオ・マネジャー、ジェフ・ギブ ン氏は「最近発表された一連の指標は予想を下回っていたが、小売売上高がその状況を一 層浮き立たせた」と述べた。さらに、日本の情勢が引き続き米債相場を下支えするとの見 通しを示した。 日銀が打ち出した大胆な緩和強化策を背景に、日本の保険会社や年金基金からの引き合 いが強まるとの期待が米債を支援してきている。ただ、これまでに大規模な資金の流入は 確認されていない。 指標10年債US10YT=RRは20/32高、利回りは1.723%。前日終盤から 6.8ベーシスポイント(bp)低下した。 30年債US30YT=RRは1─17/32高、利回りは2.920%。前日終盤から 7.7bp低下した。 米債は日本国債をアウトパフォーム。ロイターのデータによると、10年物の米債と日 本国債の利回り格差は1.10%ポイントと、前日の1.24%ポイントから縮小し、1 月下旬以来の低水準となった。 朝方発表された3月の米小売売上高は、横ばいを見込んでいた市場予想に反し、前月比 0.4%減となった。好調な滑り出しとなった米経済は第1・四半期終盤にかけ失速した 可能性を示唆し、消費動向をめぐる懸念が広がった。 キプロスをめぐっては、同国のアナスタシアディス大統領はこの日、バローゾ欧州委員 長およびファンロンパイEU(欧州連合)大統領に対し、EU構造基金の活用を通じた成 長支援が可能かどうかを打診した。 Tボンド先物6月限3USM3は1─10/32高の147─17/32。 Tノート先物6月限3TYM3は14/32高の132─31.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 14.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 17.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 17.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -5.75 (+0.50)