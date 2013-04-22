〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.050％、6カ月物は0.085％＝財務省

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［ワシントン ２２日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.050％ 平均落札金利 0.045％ 最低落札金利 0.030％ 利付き債券相当利回り 0.051％ 落札価格 99.987361 最高利回り落札比率 10.16％ カバー（応札倍率） 4.75倍 （単位：ドル） 落札総額 32,000,888,400 応札総額 152,056,520,400 競争入札 31,534,613,000 非競争入札 466,275,400 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年4月25日 償還日 2013年7月25日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.085％ 平均落札金利 0.080％ 最低落札金利 0.055％ 利付き債券相当利回り 0.086％ 落札価格 99.957028 最高利回り落札比率 10.10％ カバー（応札倍率） 5.14倍 （単位：ドル） 落札総額 28,000,731,500 応札総額 143,894,131,500 競争入札 27,053,845,000 非競争入札 400,386,500 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年 4月25日 償還日 2013年10月24日
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