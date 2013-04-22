米金融・債券市場＝上昇、弱い中古住宅販売やインフレ鈍化兆候が支援　　

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（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2036GMT） 104*29.00（＋0*03.00) =2.8786% 前営業日終盤 104*26.00（‐0*13.50) =2.8832% １０年債US10YT=RR （2036GMT） 102*24.00（＋0*03.00）=1.6946% 前営業日終盤 102*21.00（‐0*05.50）=1.7049% ５年債US5YT=RR （2036GMT） 100*09.00（＋0*02.25) =0.6919% 前営業日終盤 100*06.75（‐0*01.75) =0.7065% ２年債US2YT=RR （2036GMT) 100*01.50（＋0*00.50) =0.2257% 前営業日終盤 100*01.00（‐0*00.25) =0.2338% ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２２日 ロイター］ ２２日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇した。予想外の小幅減となった中古住宅販売やインフレ鈍化の兆しが追い風となった。 相場は当初、ナポリターノ伊大統領の続投を受けた政局混乱打開への期待からやや値を 下げる場面もあったが、安値では割安感から買い戻しが入り、すぐに持ち直した。 午後終盤の取引で、指標１０年債US10YT=RRは４／３２高の１０２─２３／３２。利 回りは１．６９９％。 Ｔボンド先物６月限3USM3は１／３２高の１４８─５／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM3は３／３２高の１３３─３／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 ( unch) U.S. 5-year dollar swap spread 17.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 17.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -7.75 (+0.75)
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