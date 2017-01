米金融・債券市場＝上昇、弱い中古住宅販売やインフレ鈍化兆候が支援　　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2036GMT) 104*29.00(+0*03.00) =2.8786% 前営業日終盤 104*26.00(‐0*13.50) =2.8832% 10年債US10YT=RR (2036GMT) 102*24.00(+0*03.00)=1.6946% 前営業日終盤 102*21.00(‐0*05.50)=1.7049% 5年債US5YT=RR (2036GMT) 100*09.00(+0*02.25) =0.6919% 前営業日終盤 100*06.75(‐0*01.75) =0.7065% 2年債US2YT=RR (2036GMT) 100*01.50(+0*00.50) =0.2257% 前営業日終盤 100*01.00(‐0*00.25) =0.2338% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 22日 ロイター] 22日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇した。予想外の小幅減となった中古住宅販売やインフレ鈍化の兆しが追い風となった。 相場は当初、ナポリターノ伊大統領の続投を受けた政局混乱打開への期待からやや値を 下げる場面もあったが、安値では割安感から買い戻しが入り、すぐに持ち直した。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは4/32高の102─23/32。利 回りは1.699%。 Tボンド先物6月限3USM3は1/32高の148─5/32。 Tノート先物6月限3TYM3は3/32高の133─3/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 ( unch) U.S. 5-year dollar swap spread 17.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 17.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -7.75 (+0.75)