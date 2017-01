UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、弱い中古住宅販売やインフレ鈍化兆候が支援　　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 104*29.00(+0*03.00) =2.8786% 前営業日終盤 104*26.00(‐0*13.50) =2.8832% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*24.00(+0*03.00)=1.6946% 前営業日終盤 102*21.00(‐0*05.50)=1.7049% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*09.25(+0*02.50) =0.6903% 前営業日終盤 100*06.75(‐0*01.75) =0.7065% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*01.50(+0*00.50) =0.2257% 前営業日終盤 100*01.00(‐0*00.25) =0.2338% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 22日 ロイター] 22日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇した。予想外の小幅減となった中古住宅販売やインフレ鈍化の兆しが追い風となった。 相場は当初、ナポリターノ伊大統領の続投を受けた政局混乱打開への期待からやや値を 下げる場面もあったが、安値では割安感から買い戻しが入り、すぐに持ち直した。 前週発表された3月の米消費者物価指数(CPI)統計によると、総合指数は前月比で 4カ月ぶりのマイナスとなり、前年比でも1.5%上昇と、昨年7月以来の小幅な伸びに とどまった。 コロンビア・マネジメントのストラテジスト、ザック・パンデル氏は「利回り低下はイ ンフレリスクのプレミアムが低下していることを示している」と指摘した。主にインフレ 加速懸念の後退が最近の国債市場を大きく動かしているという。 低インフレに加え、このところの経済指標は第1・四半期末にかけて景気が失速した兆 候を示しており、米連邦準備理事会(FRB)が資産買い入れを縮小する可能性が低下し ているとみられている。 今後も財政引き締めが一因となって経済指標が弱含むとの見方も、緩和解除観測の後退 につながっている。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは4/32高の102─23/32。利 回りは1.699%。 FRBがこの日、2019年1月─2020年3月に償還を迎える国債37億2800 万ドルを購入したことも、相場の支援材料となった。 固定利付債とインフレ指数連動債(TIPS)の利回り差であるブレーク・イーブン・ インフレ率(BEI)は、10年物が2.34%ポイントに拡大した。前週18日には 2.28ポイントまで縮小し、昨年8月以来の水準をつけていた。 米財務省は、23日に350億ドルの2年債、24日に350億ドルの5年債、25日 に290億ドルの7年債入札を実施する予定。 Tボンド先物6月限3USM3は1/32高の148─5/32。 Tノート先物6月限3TYM3は3/32高の133─3/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 ( unch) U.S. 5-year dollar swap spread 17.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 17.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -7.75 (+0.75)