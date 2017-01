米金融・債券市場＝横ばい、「ホワイトハウスで爆発」の虚偽情報で一時急上昇

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2043GMT) 104*14.00(‐0*15.00) =2.9015% 前営業日終盤 104*29.00(+0*03.00) =2.8786% 10年債US10YT=RR (2043GMT) 102*20.50(‐0*03.50)=1.7065% 前営業日終盤 102*24.00(+0*03.00)=1.6946% 5年債US5YT=RR (2043GMT) 100*08.00(‐0*01.25) =0.6984% 前営業日終盤 100*09.25(+0*02.50) =0.6903% 2年債US2YT=RR (2043GMT) 100*01.25(‐0*00.25) =0.2297% 前営業日終盤 100*01.50(+0*00.50) =0.2257% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 23日 ロイター] 23日の米金融・債券市場では、国債価格がほ ぼ変わらず。AP通信がハッキング被害に遭い、同社のツイッター上で「米ホワイトハウ スで爆発がありオバマ大統領が負傷した」とする虚偽のニュースが流れたことで、国債価 格は一時急上昇する場面もあったが、APが報道内容を否定したことを受けて押し戻され た。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは2/32安の102 23/32。利 回りは1.701%。ロイターのデータによると、同利回りは虚偽情報を受けて、日中と しては昨年12月12日以来の水準となる1.643%まで低下する場面があった。 Tボンド先物6月限3USM3は2/32安の148─3/32。 Tノート先物6月限3TYM3は0.5/32安の133─2.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 17.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 18.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -6.75 (+1.25)