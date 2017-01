米金融・債券市場＝小幅上昇、弱い指標と堅調な5年債入札で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2027GMT) 104*22.00(+0*08.00) =2.8892% 前営業日終盤 104*14.00(‐0*15.00) =2.9015% 10年債US10YT=RR (2027GMT) 102*22.50(+0*02.00)=1.6996% 前営業日終盤 102*20.50(‐0*03.50)=1.7065% 5年債US5YT=RR (2027GMT) 100*09.50(+0*01.25) =0.6887% 前営業日終盤 100*08.25(‐0*01.00) =0.6967% 2年債US2YT=RR (2027GMT) 99*25.25( N/A) =0.2308% 前営業日終盤 100*01.25(‐0*00.25) =0.2297% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 24日 ロイター] 24日の米金融・債券市場では、債券価格が上 昇。耐久財新規受注が昨年8月以来7カ月ぶりの大幅な落ち込みとなったことで、米国債 への逃避買いが膨らんだほか、5年債入札が堅調な需要を集めたことも支援材料となった。 午後に実施された350億ドルの5年債入札では、間接入札者の割合が平均を上回る 43.6%に達し、米国債に対する海外中銀の需要が底堅いことを示した。 イタリアのナポリターノ大統領が中道左派連合のエンリコ・レッタ民主党(PD)副書 記長を新首相に指名し、組閣を要請したことで、債券価格を一時下押しする場面もあった。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは2/32高の102─23/32。利 回りは1.698%。 30年債US30YT=RRは8/32高の104─22/32。利回りは2.888%と、 前日比1.3ベーシスポイント(bp)低下した。 Tボンド先物6月限3USM3は3/32高の148─6/32。 Tノート先物6月限3TYM3は1/32高の133─3.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 17.25 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -6.75 (-0.25)