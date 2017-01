UPDATE1: 米金融・債券市場＝小幅上昇、弱い指標と堅調な5年債入札で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 104*18.00(+0*04.00) =2.8953% 前営業日終盤 104*14.00(‐0*15.00) =2.9015% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*21.50(+0*01.00)=1.7030% 前営業日終盤 102*20.50(‐0*03.50)=1.7065% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*09.00(+0*00.75) =0.6919% 前営業日終盤 100*08.25(‐0*01.00) =0.6967% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*25.25( N/A) =0.2308% 前営業日終盤 100*01.25(‐0*00.25) =0.2297% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 24日 ロイター] 24日の米金融・債券市場では、債券価格が小 幅上昇。耐久財新規受注が昨年8月以来7カ月ぶりの大幅な落ち込みとなったことで、米 国債への逃避買いが膨らんだほか、5年債入札が堅調な需要を集めたことも支援材料とな った。 午後に実施された350億ドルの5年債入札では、間接入札者の割合が平均を上回る 43.6%に達し、米国債に対する海外中銀の需要が底堅いことを示した。 クレディ・アグリコル・インベスターズ・アンド・インベスメント・バンキングのグロ ーバル金利戦略部門責任者、デービッド・キーブル氏は「入札にかけて債券価格は上昇 し、そこまで良好な入札結果ではなかったが、入札後もなんとか上昇を維持した」と指摘 した。 また「間接入札者が通常より多かったことで、(日銀の緩和強化で利回りを求める)日 本の投資家が購入しているとの見方が一部で出ている」と述べた。 米財務省は翌25日、290億ドルの7年債入札を実施する。 バークレイズの米国債トレーディング部門責任者、クリス・マクレイノルズ氏は「7年 債は魅力的で、明日の入札も無難に消化される」と見込む。 米債券市場は4月初旬以降、狭いレンジ内での取引となっており、指標10年債利回り は昨年12月以来の低水準近辺で推移している。 マニュライフ・アセット・マネジメントの米国債トレーディング責任者、マイク・ロリ ジオ氏は、世界的にさえない経済指標が相次いでおり、「中銀が一段の措置を講じる可能 性があり、これが株などのリスク資産を支援している」とし、これが米国債利回りの一段 の低下を阻んでいると分析した。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは2/32高の102─23/32。利 回りは1.698%。 30年債US30YT=RRは8/32高の104─22/32。利回りは2.888%と、 前日比1.3ベーシスポイント(bp)低下した。 イタリアのナポリターノ大統領が中道左派連合のエンリコ・レッタ民主党(PD)副書 記長を新首相に指名し、組閣を要請したことで、債券価格を一時下押しする場面もあった。 イタリアが政局混乱を脱却し、政治指導者が財政問題に注力するとの期待が高まった ためだが、レッタ氏が大連立を実現できるかをめぐってはなお不透明感が根強い。 ただ、こうした不透明感や弱い米耐久財新規受注を受けても、株式への買い意欲がそ がれることはなく、米国債の上値を抑えたとアナリストは指摘している。 Tボンド先物6月限3USM3は3/32高の148─6/32。 Tノート先物6月限3TYM3は1/32高の133─3.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 17.25 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -6.75 (-0.25)