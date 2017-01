再送：米金融・債券市場＝下落、堅調な雇用関連統計や株高で

*3段落目の余分な文字を削除して再送しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2022GMT) 104*11.50(‐0*06.50) =2.9053% 前営業日終盤 104*18.00(+0*04.00) =2.8953% 10年債US10YT=RR (2022GMT) 102*20.00(‐0*01.50)=1.7080% 前営業日終盤 102*21.50(+0*01.00)=1.7030% 5年債US5YT=RR (2022GMT) 99*18.50( N/A ) =0.7110% 前営業日終盤 100*09.00(+0*00.75) =0.6919% 2年債US2YT=RR (2022GMT) 99*25.25( 0*00.00) =0.2308% 前営業日終盤 99*25.25( N/A ) =0.2308% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 25日 ロイター] 25日の米金融・債券市場では債券価格が下落。 米雇用関連統計が予想より良好だったことや米株価の上昇を受け、国債への逃避買いの動 きが後退した。 米労働省が25日発表した4月20日までの週の新規失業保険申請件数は季節調整済み で1万6000件減の33万9000件となり、市場の予想以上に減少。景気減速の兆候 が見られるなか、雇用市場が総崩れしていないことをあらためて示した。 指標10年債は3/32安の102─18/32、利回りは8ベーシスポイント(bp) 上昇の1.711%。新規失業保険申請件数の発表後、価格は一時7/32下落する場面 もあった。 Tボンド先物6月限3USM3は8/32安の147─30/32。 Tノート先物6月限3TYM3は1.50/32安の133─2/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (-1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 17.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -6.75 (unch)