米金融・債券市場＝利回り低下、予想下回るＧＤＰ統計で成長懸念高まる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 105*08.00(+0*28.00) =2.8618% 前営業日終盤 104*12.00(‐0*06.00) =2.9045% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 103*00.50(+0*13.00)=1.6651% 前営業日終盤 102*19.50(‐0*02.00)=1.7097% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*23.00(+0*04.50) =0.6823% 前営業日終盤 99*18.50( N/A ) =0.7110% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*26.25(+0*01.00) =0.2151% 前営業日終盤 99*25.25( 0*00.00) =0.2308% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 26日 ロイター] 26日の米金融・債券市場では、国債利回りが 低下。市場予想を下回る米国内総生産(GDP)伸び率を受けて、来週3日に発表される 4月の米雇用統計が失望を誘う内容になるとの懸念が高まった。 第1・四半期のGDP速報値は年率換算で2.5%増と、前期の0.4%増からは加速 したものの、予想の3.0%増は下回った。すでに失速気味の米経済が歳出削減や増税に 耐えられるか危惧されている。 またスペインは、2013年の実質国内総生産(GDP)伸び率予想をマイナス1.3 %とし、従来予想のマイナス0.5%から下方修正。失業率見通しについても向こう2年 間は過去最高水準近辺に高止まりするとの見通しを示した。 CIBCの米国債トレーディング部門責任者、トム・トゥッチ氏は「経済環境は米国内 だけでなく海外でも悪化しており、デュレーションを追求する動きを加速させている」と 述べた。 市場の焦点は来週発表の4月の米雇用統計にシフトしている。ロイター調査によると、 非農業部門雇用者数は15万人増と予想されている。ただ3月の雇用者数の伸びは市場予 想の20万人増を大きく下回る8万8000人増にとどまっており、一部では再び失望を 招く内容になるとの懸念が出ている。 D.A.デービッドソンの米国債トレーディング責任者、マイク・カリネーン氏は「再 び弱い内容となれば、国債利回りはさらに低下する」と指摘する。 また来週初めは月末調整の買いが債券需要を押し上げる可能性がある。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは12/32高。利回りは1.67%と、 米ホワイトハウスで爆発との偽情報で23日につけた4カ月ぶり低水準の1.64%に迫 った。 30年債US30YT=RRは29/32高。利回りは2.86%と、前日の2.91%から 低下した。 2年債US2YT=RR利回りも昨年8月以来の低水準をつけた。予想を上回る税収により、 米財務省がすでに縮小傾向にある短期証券(Tビル)の発行を一段と減らす可能性がある との見方が背景。 2年債利回りは1ベーシスポイント(bp)低下の22bpとなった。 来週30日─5月1日に開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)も注目材料だ。 これまでは債券買い入れの縮小をめぐる議論が活発化していたが、米経済が市場予想を引 き続き下回っており、バーナンキFRB議長や他のFRB当局者が焦点を買い入れ拡大に 再びシフトさせる可能性があるとの見方も出ている。 FRBは26日、2020年8月─2023年2月に償還を迎える国債33億7800 万ドルを買い入れた。来週29日には2036─2043年に償還を迎える国債12億 5000万─17億5000万ドルを購入する予定。 Tボンド先物6月限3USM3は30/32高の148─28/32。 Tノート先物6月限3TYM3は12/32高の133─14/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 14.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 17.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -6.75 (-0.25)