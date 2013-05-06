〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.040％、6カ月物は0.075％＝財務省

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［ワシントン ６日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.040％ 平均落札金利 0.035％ 最低落札金利 0.010％ 利付き債券相当利回り 0.041％ 落札価格 99.989889 最高利回り落札比率 86.93％ カバー（応札倍率） 4.96倍 （単位：ドル） 落札総額 29,000,691,200 応札総額 143,898,818,200 競争入札 28,390,403,000 非競争入札 510,288,200 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年5月09日 償還日 2013年8月08日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.075％ 平均落札金利 0.070％ 最低落札金利 0.050％ 利付き債券相当利回り 0.076％ 落札価格 99.962083 最高利回り落札比率 37.26％ カバー（応札倍率） 5.37倍 （単位：ドル） 落札総額 24,000,041,400 応札総額 128,852,409,400 競争入札 23,113,432,000 非競争入札 396,209,400 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年 5月09日 償還日 2013年11月07日
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