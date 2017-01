UPDATE1: 米金融・債券市場＝国債価格が小幅安、四半期入札への警戒感などで

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 102*27.00(‐0*16.00) =2.9801% 前営業日終盤 103*11.00(‐2*25.00) =2.9552% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*03.50(‐0*07.00)=1.7640% 前営業日終盤 102*10.50(‐1*02.00)=1.7399% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*14.25(‐0*01.75) =0.7386% 前営業日終盤 99*16.00(‐0*12.75) =0.7273% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*26.25(+0*00.25) =0.2160% 前営業日終盤 99*26.00(‐0*01.25) =0.2198% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 6日 ロイター] 6日の米金融・債券市場では、国債価格が小幅な がら下落、利回りは3週間ぶりの高水準となった。予想を上回る雇用統計で売られた前週 末の流れが継続、週内に行われる四半期定例入札への警戒感も根強かった。 四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)は総額720億ドル規模で、新規 調達額は約124億ドル。内訳は7日に3年債320億ドル、8日に10年債240億ド ル、9日に30年債160億ドルとなっている。 FTNフィナンシャル(米テネシー州)の金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は、 翌7日に連休明けとなる日本や英国の市場の反応を見極めたいと述べた。 4月雇用統計は、非農業部門雇用者の増加数が前月比16万5000人で、市場予想の 14万5000人を上回る伸びとなったほか、失業率は7.5%と2008年12月以来 の水準に改善した。統計を受け、前週末は国債売りが膨らんだ。 この日、10年債US10YT=RR利回りは1.764%で、前週末の1.74%から上昇。 30年債US30YT=RR利回りも2.979%と、前週末の2.96%から上昇した。 強い雇用統計にかかわらず、市場では依然、経済成長そのものは緩慢との見方が大勢で、 落ち着いたインフレの伸びも手伝い、米連邦準備理事会(FRB)が年内に債券買い入れ 計画を縮小もしくは終了するとの観測は一時期と比較して後退している。 Tボンド先物6月限3USM3は18/32安の146─16/32。 Tノート先物6月限3TYM3は6/32安の132─21.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 18.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -6.50 (+0.25)