米金融・債券市場＝下落、予想上回る小売売上高が重し

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 95*04.00(‐0*18.50) =3.1266% 前営業日終盤 95*22.50( N/A ) =3.0959% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*16.00(‐0*04.50)=1.9173% 前営業日終盤 98*20.50(‐0*25.00)=1.8999% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*01.50(‐0*00.75) =0.8214% 前営業日終盤 99*02.25(‐0*10.50) =0.8165% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*24.75( 0*00.00) =0.2408% 前営業日終盤 99*24.75(‐0*01.00) =0.2407% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 13日 ロイター] 13日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落。4月の米小売売上高が予想外に増加し米経済の底堅さをあらためて示す内容となった ことで、米連邦準備理事会(FRB)が年内に金融引き締めに着手するとの観測が高まっ た。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは6/32安。利回りは1.925%と、 前週末10日の1.9%から上昇した。 30年債US30YT=RRは16/32安。利回りは3.096%から3.129%に上昇 した。 米ドルが対円で一段高となっていることも、利回りの押し上げ要因となった。 Tボンド先物6月限3USM3は12/32安の144─20/32。 Tノート先物6月限3TYM3は3.50/32安の131─31/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -6.75 (+0.50)