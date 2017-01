UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、予想上回る小売売上高が重し

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 95*04.00(‐0*18.50) =3.1266% 前営業日終盤 95*22.50( N/A ) =3.0959% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*16.00(‐0*04.50)=1.9173% 前営業日終盤 98*20.50(‐0*25.00)=1.8999% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*01.50(‐0*00.75) =0.8214% 前営業日終盤 99*02.25(‐0*10.50) =0.8165% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*24.75( 0*00.00) =0.2408% 前営業日終盤 99*24.75(‐0*01.00) =0.2407% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 13日 ロイター] 13日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落。4月の米小売売上高が予想外に増加し米経済の底堅さをあらためて示す内容となった ことで、米連邦準備理事会(FRB)が年内に金融引き締めに着手するとの観測が高まっ た。 小売売上高は前月比0.1%増と、市場予想の0.3%減に反して伸びた。 モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントの首席債券ストラテジスト、ジョン・ マッケイ氏は小売売上高の増加を受けて「下期の成長加速、および段階的な緩和解除を予 想している」と語った。 米景気見通しが改善すれば、安全資産とされる米国債の投資妙味が低下するほか、米連 邦準備理事会(FRB)が現在月額850億ドルのペースで進めている資産買い入れを縮 小すれば、利回りの押し上げ要因になるとみられている。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは6/32安。利回りは1.925%と、 前週末10日の1.9%から上昇した。 30年債US30YT=RRは16/32安。利回りは3.096%から3.129%に上昇 した。 米ドルが対円で一段高となっていることも、利回りの押し上げ要因となった。 コロンビア・マネジメントのストラテジスト、ザック・パンドル氏は、経済指標の改善 やFRBが出口戦略を模索している兆候が一段と見られるとして「利回りは今後継続的に 上昇する可能性がある」と予想する。 「市場の成長見通しは低過ぎる。新規失業保険申請件数が減少傾向にあるなど、経済指 標は景気の先行きがより明るいことを示している」と述べ、慎重な債券市場は景気見通し の改善をまだ織り込んでいないと指摘した。 一方、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチの金利ストラテジスト、プリア・ミスラ 氏は10年債の売りは長続きしないと見通す。 「回復がより持続可能になり、経済が財政引締めに耐えられるとの確信が持てるまでF RBが買い入れペースを緩め始めることはない」との見方を示し、「そのためには少なく とも夏場が終わるまで見極める必要がある」と指摘した。同氏は10年債利回りが来月 1.75%に向けて低下する可能性があるとし、10年債保有を推奨した。 Tボンド先物6月限3USM3は12/32安の144─20/32。 Tノート先物6月限3TYM3は3.50/32安の131─31/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -6.75 (+0.50)