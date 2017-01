米金融・債券市場＝下落、株高が重し

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2028GMT) 93*30.50(‐1*05.50) =3.1896% 前営業日終盤 95*04.00(‐0*18.50) =3.1266% 10年債US10YT=RR (2028GMT) 98*00.00(‐0*16.00)=1.9731% 前営業日終盤 98*16.00(‐0*04.50)=1.9173% 5年債US5YT=RR (2028GMT) 98*28.75(‐0*04.75) =0.8523% 前営業日終盤 99*01.50(‐0*00.75) =0.8214% 2年債US2YT=RR (2028GMT) 99*24.25(‐*00.50) =0.2490% 前営業日終盤 99*24.75( 0*00.00) =0.2408% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 14日 ロイター] 14日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落。株高で安全資産とされる米国債の投資妙味が低下した。 米株市場では大型の銀行株がけん引する格好で、ダウ工業株30種(ドル).DJIとS &P総合500種.SPXが終値で最高値を更新した。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは9/32安。利回りは1.96%と、 前日の1.91%から上昇した。 30年債US30YT=RRは22/32安。利回りは3.12%から3.17%に上昇した。 Tボンド先物6月限3USM3は18/32安の144─02/32。 Tノート先物6月限3TYM3は8/32安の131─23/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -6.25 (+0.75)