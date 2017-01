UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、株高が重し

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 93*24.50(‐1*11.50) =3.1998% 前営業日終盤 95*04.00(‐0*18.50) =3.1266% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 97*29.00(‐0*19.00)=1.9818% 前営業日終盤 98*16.00(‐0*04.50)=1.9173% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 98*27.75(‐0*05.75) =0.8588% 前営業日終盤 99*01.50(‐0*00.75) =0.8214% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*24.25(‐*00.50) =0.2490% 前営業日終盤 99*24.75( 0*00.00) =0.2408% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 14日 ロイター] 14日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落。株高で安全資産とされる米国債の投資妙味が低下した。 米株市場では大型の銀行株がけん引する格好で、ダウ工業株30種(ドル).DJIとS &P総合500種.SPXが終値で最高値を更新した。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは12/32安。利回りは1.97%と、 前日の1.91%から上昇した。 30年債US30YT=RRは1ポイント安。利回りは3.12%から3.19%に上昇した。 ジョン・ハンコック・アセット・マネジメントの首席債券トレーダー、マイケル・ロリ ジオ氏は、利回りが10年債では1.85%、30年債では3.05%の水準に達すると 多くの投資家が買いを入れる機会ととらえているようだとして、利回りがこの水準まで上 昇したのは「やや意外」と語った。 米連邦準備理事会(FRB)の資産買い入れが当面は続くと見られる中、一部では米国 債よりも高い利回りを追求する動きも出ているが、アナリストは債券から株式へと資金を 移す「グレートローテーション」はさほど顕著ではないと指摘している。むしろ株式市場 にはこれまで手元に確保されていた現金が流れ込んでいる公算が大きいという。 シュローダー・インベストメント・マネジメントの米債券部門責任者、ウェズリー・ス パークス氏は「マネー・マーケット・ミューチュアル・ファンドにはなお2兆6000億 ドルの資金があり、これはかなり高水準だ」と語った。 市場ではこのところ、FRBの資産買い入れペース縮小、もしくは買い入れ停止時期を めぐる観測が飛び交っている。 だがインフレ率はFRBが目標とする2%の水準を大きく下回っていることに加え、低 成長が続いていることから、一部の市場関係者はFRB当局が資産買い入れを縮小する動 機はほとんどないとの見方を示している。 アナリストは今後何年も米経済は成長低迷が続くと見込んでおり、債券運用会社パシフ ィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー(PIMCO)のエラリアン最高 経営責任者(CEO)はこの日、米経済成長率が向こう3─5年間に2%を大幅に超える ことはないとの見方を示した。 今週はまたインフレ関連指標が発表されるが、物価圧力が抑制されていることを示す可 能性がある。 4月の輸入物価が昨年12月以来の大幅な下落となったことを受け、ジェフリーズの短 期市場エコノミスト、トーマス・サイモン氏は「原油・ガソリン価格の下落に伴い、15 日の米卸売物価指数、16日の米消費者物価指数は、総合指数が低下する」と見込んでい る。 FRBは14日、2020年5月─2023年2月に償還を迎える国債33億1000 万ドルを買い入れた。 Tボンド先物6月限3USM3は18/32安の144─02/32。 Tノート先物6月限3TYM3は8/32安の131─23/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+0.00) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (+0.00) U.S. 5-year dollar swap spread 16.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -6.75 (+1.25)