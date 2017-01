米金融・債券市場＝小幅上昇、景気低迷・インフレ鈍化示す指標が支援

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 94*15.00(+0*22.50) =3.1618% 前営業日終盤 93*24.50(‐1*11.50) =3.1998% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*09.00(+0*12.00)=1.9400% 前営業日終盤 97*29.00(‐0*19.00)=1.9818% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*00.50(+0*04.75) =0.8281% 前営業日終盤 98*27.75(‐0*05.75) =0.8588% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*24.75(+*00.50) =0.2412% 前営業日終盤 99*24.25(‐*00.50) =0.2490% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 15日 ロイター] 15日の米金融・債券市場では、国債価格が小 幅上昇。この日発表された経済指標は、景気がなおぜい弱で、かつ物価圧力も抑制された 状態にあることを示す内容となり、相場を支援した。ただ株高が上値を抑えた。 アナリストは低成長とインフレ鈍化を受けて、米連邦準備理事会(FRB)が少なくと も数カ月は超緩和策を継続できると指摘している。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは5/32高。利回りは1.966%と、 前日の1.977%から低下した。 30年債US30YT=RRは7/32高。利回りは3.194%から3.189%に低下し た。 Tボンド先物6月限3USM3は4/32高の144─06/32。 Tノート先物6月限3TYM3は4/32高の131─27/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -8.00 (-0.75)