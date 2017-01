UPDATE1: 米金融・債券市場＝小幅上昇、景気低迷・インフレ鈍化示す指標が支援

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 94*15.00(+0*22.50) =3.1618% 前営業日終盤 93*24.50(‐1*11.50) =3.1998% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*09.00(+0*12.00)=1.9400% 前営業日終盤 97*29.00(‐0*19.00)=1.9818% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*00.50(+0*04.75) =0.8281% 前営業日終盤 98*27.75(‐0*05.75) =0.8588% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*24.75(+*00.50) =0.2412% 前営業日終盤 99*24.25(‐*00.50) =0.2490% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 15日 ロイター] 15日の米金融・債券市場では、国債価格が小 幅上昇。この日発表された経済指標は、景気がなおぜい弱で、かつ物価圧力も抑制された 状態にあることを示す内容となり、相場を支援した。ただ株高が上値を抑えた。 4月の鉱工業生産指数は前月比0.5%低下と、市場予想の0.2%低下を超える落ち 込みとなったほか、5月のニューヨーク州製造業業況指数は、改善を見込んでいた市場予 想に反してマイナス1.43に低下した。 一方、4月の卸売物価指数(PPI)は前月比0.7%低下し、2010年2月以来約 3年ぶりの大幅低下となった。 アナリストは低成長とインフレ鈍化を受けて、米連邦準備理事会(FRB)が少なくと も数カ月は超緩和策を継続できると指摘している。 アクション・エコノミクスのグローバル債券分析部門マネジングディレクター、キム・ ルパート氏は「この日の経済指標で、中銀が近く金融緩和ペースを緩めることはないとの 見方が高まった」と指摘した。 ただ、ダウ工業株30種.DJI、S&P総合500種.SPXが最高値を連日更新するな ど、投資家の関心は一部リスク資産にも向かい、米国債の上値は重かった。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは5/32高。利回りは1.966%と、 前日の1.977%から低下した。 30年債US30YT=RRは7/32高。利回りは3.194%から3.189%に低下し た。 プルデンシャル・フィックスト・インカムの首席投資ストラテジスト、ロバート・ティ ップ氏によると、市場ではFRBの資産買い入れ縮小時期を探る動きが出ているが、「こ のところの利回り上昇を受け、抵抗線が一段の利回り上昇を阻んでいる」。 10年債利回りは今月に入り30ベーシスポイント(bp)程度上昇。この日の鉱工業 生産データなどを受けて米景気のぜい弱さがあらためて意識され、投資家は2%を上回る 水準に10年債利回りを押し上げようとすることには二の足を踏んでいるという。 ティップ氏は「欧州はリセッション(景気後退)の真っ只中、かつ日本は積極的な景気 刺激策に着手したばかりで、その他の主要先進国、新興国の経済指標も予想を下回ってい る」とし、米国外の経済状況も積極的な利回り押し上げを抑える要因になっていると指摘 した。 またインフレ率はFRBの目標2%を大きく下回っており、物価圧力の増大が成長を阻 害するとの懸念はほとんどない。 キャピタル・エコノミクスの首席米経済担当エコノミスト、ポール・デールズ氏は「少 なくとも来年にかけて、インフレ率は高すぎるというよりは、低すぎる水準で推移する公 算が大きい」と見込んでいる。 Tボンド先物6月限3USM3は4/32高の144─06/32。 Tノート先物6月限3TYM3は4/32高の131─27/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -8.00 (-0.75)