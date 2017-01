UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、精彩欠く経済指標でＦＲＢの緩和継続観測高まる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 95*22.50(+1*07.50) =3.0959% 前営業日終盤 94*15.00(+0*22.50) =3.1618% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*26.50(+0*17.50)=1.8792% 前営業日終盤 98*09.00(+0*12.00)=1.9400% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*07.00(+0*06.50) =0.7861% 前営業日終盤 99*00.50(+0*04.75) =0.8281% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*25.25(+*00.50) =0.2333% 前営業日終盤 99*24.75(+*00.50) =0.2412% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 16日 ロイター] 16日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇した。この日発表された住宅、雇用、物価に関する経済指標は、いずれも米経済の先行 きに疑問符をつける格好となり、米連邦準備理事会(FRB)が金融緩和策を継続すると の見方が高まっている。 新規失業保険週間申請件数は季節調整済みで3万2000件増の36万件と、昨年11 月以来6カ月ぶりの大幅増となった。 5月のフィラデルフィア地区連銀製造業業況指数はマイナス5.2と、判断の分かれ目 となるゼロを割り込んだ。新規受注が約1年ぶりの低水準となったことが響いた。 米ダラス地区連銀のフィッシャー総裁はこの日、「住宅分野に関しては勝利宣言できる」 として、米国債、モーゲージ担保証券(MBS)購入停止を目指すべきとの見解を示した が、4月の住宅着工件数は前月比16.5%減少した。 4月の米消費者物価指数(CPI)は総合指数が前月比0.4%低下し、深刻な金融危 機に見舞われていた2008年12月以来の大幅な低下となった。また食品・エネルギー を除くコア指数は前年比1.7%上昇にとどまり、上昇率は3月の1.9%、前年4月の 2.3%から鈍化した。 ED&Fマン・キャピタル・マーケッツのシニアバイスプレジデント、トーマス・ディ ガロマ氏は「米国債市場は、予想外に弱い経済指標を好感した」と指摘。日本国債市場が 予想を上回る5年債入札を背景に安定したことも支援材料となったと述べた。 指標10年債利回りは5月初めの2週間に30ベーシスポイント(bp)程度上昇して いるが、ディ・ガロマ氏は「1.70─1.60%の水準まで再び低下する」と見込む。 午後の取引で、指標10年債US10YT=RRは19/32高。利回りは1.87%と、前 日の1.94%から低下した。 30年債US30YT=RRは1―8/32高。利回りは3.16%から3.09%に低下し た。 インフレ率は米連邦準備理事会(FRB)の目標である2%を大きく下回って推移して いるが、バイニング・スパークスの首席経済ストラテジスト、クレイグ・ディスミューク 氏は「一段とディスインフレの傾向が強まるだろう。CPIも低下する」との見方を示し た。その上で「FRBはこれを注視する必要がある。資産買い入れをめぐる議論を混乱さ せる」と語った。 Tボンド先物6月限3USM3は1─8/32高の145─14/32。 Tノート先物6月限3TYM3は20/32高の132─15/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -8.75 (-0.50)