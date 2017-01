UPDATE1: 欧州の銀行、3年物ＬＴＲＯ資金11.24億ユーロを来週返済へ＝ＥＣＢ

[フランクフルト 17日 ロイター] 欧州の銀行は来週、欧州中央銀行(ECB) の3年物流動性供給オペ(LTRO)資金11億2400万ユーロ(14億5000万ド ル)を早期返済する。ECBが17日、明らかにした。 22日にLTRO第1弾から4行が10億2000万ユーロを、LTRO第2弾から3 行が1億0430万ユーロを返済する見通し。 ロイターが実施した調査によると返済額の予想は40億ユーロだった。 ECBは2日に開いた理事会で、10カ月ぶりに利下げに踏み切った。ドラギ総裁は理 事会後の会見で、景気が悪化すれば、現在ゼロ%となっている中銀預金金利も含め、追加 利下げを実施する用意があると言明。さらに、少なくとも来年7月まで必要な限り流動性 を供給する意向も表明した。 詳細は以下の通り。 LTRO1回目 LTRO2回目 (2011年12月実施) (2012年2月実施) ECB発表日 返済額 返済額 Jan. 25, 2013 137.1591 Feb. 1, 2013 3.4840 Feb. 8, 2013 4.9925 Feb. 15, 2013 3.7900 Feb. 22, 2013 1.7440 61.092 March 1, 2013 4.1760 8.319 March 8, 2013 1.3360 2.894 March 15, 2013 0.385 6.432 March 22, 2013 1.565 0.371 March 28, 2013 3.845 3.160 April 5, 2013 4.092 3.972 April 12, 2013 6.555 4.238 April 19, 2013 8.874 2.068 April 26, 2013 1.661 0.615 May 3, 2013 0.008 0.608 May 10, 2013 1.205 5.152 May 17, 2013 1.020 0.104 =============================================== 残高 282.574 424.584