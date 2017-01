米金融・債券市場＝下落、消費者信頼感の改善嫌気

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 94*10.00(‐1*12.50) =3.1703% 前営業日終盤 95*22.50(+1*07.50) =3.0959% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*05.00(‐0*21.50)=1.9541% 前営業日終盤 98*26.50(+0*17.50)=1.8792% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*00.00(‐0*07.00) =0.8318% 前営業日終盤 99*07.00(+0*06.50) =0.7861% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*24.50(‐0*00.75) =0.2458% 前営業日終盤 99*25.25(+0*00.50) =0.2333% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 17日 ロイター] 17日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落。過去2日は弱い雇用・インフレ関連指標を受けて買われたが、この日は好調な経済指 標を受けて安全資産としての米国債の投資妙味が低下した。 朝方発表された米ミシガン大消費者信頼感指数は、富裕層を中心に家計、景気見通しが 改善したことで、2007年7月以来約6年ぶりの高水準となった。また米コンファレン ス・ボード(CB)景気先行指数も2008年6月以来約5年ぶりの高水準となり、景気 先行きに明るい材料を提供した。 カルバート・インベストメンツの債券ストラテジスト、スティーブ・バン・オーダー氏 は、13日発表の小売売上高が予想を上回ったことも含め、「消費者心理は想定よりもお そらく良いと言えるだろう」と述べた。 ただ、米連邦準備理事会(FRB)による資産買い入れ縮小時期をめぐる観測を背景に、 米国債は最近のレンジ内で推移する公算が大きいとした。 米資産買い入れについて、FRBは必要なら拡大もあり得るとの立場を示している。 4月30日─5月1日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)声明は、景気見通しに は依然「下方リスク」があると指摘したほか、「雇用市場・インフレ見通しの変化に伴い、 適切な金融緩和政策を維持するため、資産買い入れペースを拡大、もしくは縮小する用 意がある」としている。 バン・オーダー氏はFRB内の議論を知る上で、来週22日発表の声明議事録が手掛か りを提供すると見込んでいる。 午後の取引で、指標10年債US10YT=RRは21/32安。利回りは1.879%から 1.957%に上昇した。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は、10年債利回りが 目先、1.85─2.015%のレンジで推移すると見込む。 30年債US30YT=RRは1―11/32安。利回りは3.096%から3.17%に上 昇した。 Tボンド先物6月限3USM3は1─15/32安の143─31/32。 Tノート先物6月限3TYM3は19.50/32安の131─27.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -8.00 (+1.00)