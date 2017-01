米金融・債券市場＝長期債が反発、ＦＲＢの緩和縮小観測で神経質な取引続く

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2011GMT) 87*09.50(+0*13.50)=3.5696% 前営業日終盤 86*28.00(‐1*09.50)=3.5949% 10年債US10YT=RR (2011GMT) 92*30.50(‐0*05.00)=2.5611% 前営業日終盤 93*03.50(‐1*00.50)=2.5422% 5年債US5YT=RR (2011GMT) 97*25.75(‐0*05.00)=1.4630% 前営業日終盤 97*30.75(‐0*18.25)=1.4294% 2年債US2YT=RR (2011GMT) 99*22.75(‐0*01.75)=0.4004% 前営業日終盤 99*24.50(‐0*02.50)=0.3717% 24日の米金融・債券市場では、米株価が下げ幅を縮小したことを受け、午後の取引 で30年債価格がプラスに転じた。ただ米連邦準備理事会(FRB)が緩和規模を近く縮 小させるとの観測から神経質な取引となった。 バーナンキ米FRB議長が緩和規模縮小の可能性に言及して以来相場の振れが大きく なっているが、市場では、現在FRBが実施している月額850億ドルの資産買い入れに 対する市場の依存度が高まっていることを示しているとの見方が出ている。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは1/32高、利回りは2.54%。一時は20 11年8月以来の高水準となる2.67%まで上昇した。 30年債US30YT=RRは17/32高、利回りは3.56%。一時は2011年9月 以来の高水準となる3.65%まで上昇した。 Tボンド先物9月限3USU3は7/32安の134─26/32。 Tノート先物9月限3TYU3は10/32安の125─30.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 18.50 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 17.25 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 21.00 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 22.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -8.75 (+1.50)