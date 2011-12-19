ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＜１２月に予定される行事＞ 中下旬 １３：００ 首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- １２月１９日（月） ０８：５０ 日銀短観ＣＰ発行環 １０：００ 財政制度審議会財政制度分科会法制・公会計部会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 東京製鉄、１月販売価格 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００─１５：００ 民主党税調・社保調査会合同会議 １４：００ １１月粗鋼生産速報（鉄連） １４：００─１４：２０ 月例経済報告に関する関係閣僚会議 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：５０ 古川経財相が月例で会見 １５：３０ 経団連会長会見 １５：３０ 国債市場特別参加者会合 １７：３０ 国債投資家懇談会 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会委員会で証言 １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 １８１５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が景気見通しについて講演 （ノースカロライナ州シャーロット） スウェーデン中銀、金融政策会合（２０日まで） -------------------------------------------------------------------------------- １２月２０日（火） 閣議、閣議後会見 日銀金融政策決定会合（１日目） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １４：００ １０月景気動向指数改定値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １４：００ 民主党税調・社保調査会合同会議 １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０７００ＧＭＴ １月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] ０７００ＧＭＴ １１月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０９００ＧＭＴ １２月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 スウェーデン中銀、金融政策会合（最終日） -------------------------------------------------------------------------------- １２月２１日（水） 日銀金融政策決定会合（２日目） ０８：５０ 日銀７─９月資金循環統計速報 ０８：５０ １１月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] （予測中央値：前年比 輸出-4.0％、輸入+8.7％、貿易赤字4500億円） １５：００─１７：００ 民主党税調・社保調査会合同会議 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９３０ＧＭＴ １２月７─８日の英金融政策委員会の議事録 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ＥＣＢ期間３年流動性供給オペ ＥＣＢ理事会（フランクフルト、２２日まで）金利発表なし -------------------------------------------------------------------------------- １２月２２日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １２：３０─１４：００ 前原民主党政調会長講演（日本記者クラブ） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １３：００─１５：００ 民主党税調・社保調査会合同会議 １３：３０─１４：３０ 白川日銀総裁講演（日本経団連会館） １４：００ 日銀金融経済月報（１２月） １４：００ ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １５：１５ ２年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２１４５ＧＭＴ ７─９月期ニュージーランドＧＤＰ ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米企業利益改定値（商務省）[USCPRF=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １４５５ＧＭＴ １２月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 ＥＣＢ理事会（フランクフルト、最終日）金利発表なし -------------------------------------------------------------------------------- １２月２３日（金） 祝日 天皇誕生日 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６３０ＧＭＴ 第３・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １１月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- １２月２４日（土） ２０１２年度予算 閣議決定 -------------------------------------------------------------------------------- １２月２５日（日） -------------------------------------------------------------------------------- １２月２６日（月） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 オーストラリア［クリスマス／ボクシングデー］、香港、 シンガポール、米国、英国 が休場 -------------------------------------------------------------------------------- １２月２７日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １１月企業向けサービス価格指数（日銀） ０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事要旨（１１月１５・１６日分、１１月３０日分） １４：００ １１月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] １４：００ １１月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １０月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 オーストラリア、香港、英国［ボクシングデー］が休場 -------------------------------------------------------------------------------- １２月２８日（水） ０８：３０ １１月全国コア消費者物価指数（ＣＰＩ・総務省）[JPCPI=ECI] ０８：３０ １２月東京都区部コアＣＰＩ（総務省）[JPCPIT=ECI] ０８：３０ １１月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI] ０８：３０ １１月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI] ０８：３０ １１月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI] ０８：５０ １１月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] ０８：５０ １１月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] １０：３０ １１月毎月勤労統計（厚生労働省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 -------------------------------------------------------------------------------- １２月２９日（木） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ １１月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米住宅販売保留指数（