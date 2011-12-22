ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＜１２月に予定される行事＞ -------------------------------------------------------------------------------- １２月２２日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １２：３０─１４：００ 前原民主党政調会長講演（日本記者クラブ） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １３：００─１５：００ 民主党税調・社保調査会合同会議 １３：３０─１４：３０ 白川日銀総裁講演（日本経団連会館） １４：００ 日銀金融経済月報（１２月） １４：００ ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １５：１５ ２年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米企業利益改定値（商務省）[USCPRF=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １４５５ＧＭＴ １２月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 ＥＣＢ理事会（フランクフルト、最終日）金利発表なし イタリア、上院で緊縮財政措置の信任投票を実施 -------------------------------------------------------------------------------- １２月２３日（金） 祝日 天皇誕生日 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６３０ＧＭＴ 第３・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １１月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- １２月２４日（土） ２０１２年度予算 閣議決定 -------------------------------------------------------------------------------- １２月２５日（日） -------------------------------------------------------------------------------- １２月２６日（月） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 オーストラリア［クリスマス／ボクシングデー］、香港、 シンガポール、米国、英国 が休場 -------------------------------------------------------------------------------- １２月２７日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １１月企業向けサービス価格指数（日銀） ０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事要旨（１１月１５・１６日分、１１月３０日分） １４：００ １１月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] （予測中央値：前年比─４．７％） １４：００ １１月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １０月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 オーストラリア、香港、英国［ボクシングデー］が休場 -------------------------------------------------------------------------------- １２月２８日（水） ０８：３０ １１月全国コア消費者物価指数（ＣＰＩ・総務省）[JPCPI=ECI] （予測中央値：―０．２％） ０８：３０ １２月東京都区部コアＣＰＩ（総務省）[JPCPIT=ECI] （予測中央値：─０．４％） ０８：３０ １１月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI] （予測中央値：０．６８倍） ０８：３０ １１月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI] （予測中央値：４．５％） ０８：３０ １１月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI] （予測中央値：前年比─１．１％） ０８：５０ １１月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] （予測中央値：前月比─０．８％） ０８：５０ １１月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] （予測中央値：前年比＋０．１％） １０：３０ １１月毎月勤労統計（厚生労働省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 -------------------------------------------------------------------------------- １２月２９日（木） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ １１月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １２月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] 台湾中銀金利決定会合 -------------------------------------------------------------------------------- １２月３０日（金） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １４４５ＧＭＴ １２月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] 韓国が休場 -------------------------------------------------------------------------------- １２月３１日（土） -------------------------------------------------------------------------------- ＜２０１２年１月に予定される行事＞ 中下旬 １３：００ 首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- １月１日（日）祝日 元旦 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 Ｇ８議長国に米国 Ｇ２０議長国にメキシコ ＥＵ議長国にデンマーク（６月３０日まで） -------------------------------------------------------------------------------- １月２日（月）振替休日 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] 香港、タイ、米国、カナダ［以上、新年（振り替え）］ -------------------------------------------------------------------------------- １月３日（火） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ １２月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １９００ＧＭＴ １２月１３日の米ＦＯＭＣ議事録発表 タイ［特別休日］ -------------------------------------------------------------------------------- １月４日（水） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７４５ＧＭＴ １１月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]