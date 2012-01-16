ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

Markets |
＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜２０１２年１月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- １月１６日（月） 民主党大会 日銀支店長会議 ０８：５０ １１月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比＋６．０％） ０８：５０ １２月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] ０８：５０ １２月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI] ｓ０９：３０ 日銀支店長会議で白川総裁が挨拶要旨公表 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １４：３０ 日銀地域経済報告（さくらリポート）公表 １５：１５ 日銀大阪支店長会見 １７：２０ 日銀名古屋・札幌・福岡支店長会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 仏スペイン首脳会談（マドリード） ＥＵ・ＩＭＦ調査団、ギリシャ訪問（最終日） 米国［キング牧師誕生日］ -------------------------------------------------------------------------------- １月１７日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １１月第３次産業活動指数（経産省） ０９：３０ 日銀、第９回被災地金融機関支援オペを通知（１／２３貸付） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １５：００ １２月投信概況（投資信託協会） １５：１５ ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） 時間未定 月例経済報告関係閣僚会議 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０２００ＧＭＴ 第４・四半期中国ＧＤＰおよび１２月鉱工業生産、小売売上高、 固定資産投資（国家統計局）[CNGDP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １０００ＧＭＴ １月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １３３０ＧＭＴ １月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 カナダ中銀金利発表 ブラジル中銀理事会（１８日まで） スペイン短期国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- １月１８日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省） １３：００─１４：３０ 安住財務相講演（日本外国特派員協会） １３：３０ １１月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９３０ＧＭＴ １２月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １５００ＧＭＴ １月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １２月の中国主要７０都市新築住宅価格 ブラジル中銀理事会（最終日） ドイツ２年国債入札 ポルトガル短期国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- １月１９日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債(1月債)の発行予定額等（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ １２月首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ １２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０９００ＧＭＴ １１月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] ０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １５００ＧＭＴ １月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 Ｇ２０財務相代理会合（メキシコ市、２０日まで） フィリピン中銀理事会 スペイン国債入札 フランス国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- １月２０日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ １月ロイター短観[JP/TAN] １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ １１月景気動向指数改定値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １６：００頃 外国投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７００ＧＭＴ １２月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] Ｇ２０財務相代理会合（メキシコ市、最終日） 独仏伊首脳会談（ローマ） -------------------------------------------------------------------------------- １月２１日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 米大統領選：共和党サウスカロライナ州予備選 -------------------------------------------------------------------------------- １月２２日（日） -------------------------------------------------------------------------------- １月２３日（月） 日銀金融政策決定会合（１日目） １２：３０ １月ロイター企業調査 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） フランス短期国債入札 ドイツ短期国債入札 中国、香港、韓国、台湾、シンガポール、マレーシアは休場［以上、旧正月］ -------------------------------------------------------------------------------- １月２４日（火） 日銀金融政策決定会合（２日目） 閣議、閣議後会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 米連邦公開市場委員会（２５日まで）[USFOMC=ECI] 米大統領一般教書演説 ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） スペイン短期国債入札 インド中銀四半期金融政策見直し 中国、香港、韓国、台湾、シンガポール、マレーシアは休場［以上、旧正月］ -------------------------------------------------------------------------------- １月２５日（水） １４：００ 金融経済月報（日銀） ０８：５０ １２月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ １月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] ０９３０ＧＭＴ １月の英金融政策委員会の議事録 ０９３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ速
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文