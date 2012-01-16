ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜２０１２年１月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- １月１６日（月） 民主党大会 日銀支店長会議 ０８：５０ １１月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比＋６．０％） ０８：５０ １２月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] ０８：５０ １２月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI] ｓ０９：３０ 日銀支店長会議で白川総裁が挨拶要旨公表 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １４：３０ 日銀地域経済報告（さくらリポート）公表 １５：１５ 日銀大阪支店長会見 １７：２０ 日銀名古屋・札幌・福岡支店長会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 仏スペイン首脳会談（マドリード） ＥＵ・ＩＭＦ調査団、ギリシャ訪問（最終日） 米国［キング牧師誕生日］ -------------------------------------------------------------------------------- １月１７日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １１月第３次産業活動指数（経産省） ０９：３０ 日銀、第９回被災地金融機関支援オペを通知（１／２３貸付） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １５：００ １２月投信概況（投資信託協会） １５：１５ ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） 時間未定 月例経済報告関係閣僚会議 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０２００ＧＭＴ 第４・四半期中国ＧＤＰおよび１２月鉱工業生産、小売売上高、 固定資産投資（国家統計局）[CNGDP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １０００ＧＭＴ １月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １３３０ＧＭＴ １月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 カナダ中銀金利発表 ブラジル中銀理事会（１８日まで） スペイン短期国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- １月１８日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省） １３：００─１４：３０ 安住財務相講演（日本外国特派員協会） １３：３０ １１月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９３０ＧＭＴ １２月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １５００ＧＭＴ １月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １２月の中国主要７０都市新築住宅価格 ブラジル中銀理事会（最終日） ドイツ２年国債入札 ポルトガル短期国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- １月１９日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債(1月債)の発行予定額等（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ １２月首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ １２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０９００ＧＭＴ １１月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] ０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １５００ＧＭＴ １月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 Ｇ２０財務相代理会合（メキシコ市、２０日まで） フィリピン中銀理事会 スペイン国債入札 フランス国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- １月２０日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ １月ロイター短観[JP/TAN] １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ １１月景気動向指数改定値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １６：００頃 外国投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７００ＧＭＴ １２月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] Ｇ２０財務相代理会合（メキシコ市、最終日） 独仏伊首脳会談（ローマ） -------------------------------------------------------------------------------- １月２１日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 米大統領選：共和党サウスカロライナ州予備選 -------------------------------------------------------------------------------- １月２２日（日） -------------------------------------------------------------------------------- １月２３日（月） 日銀金融政策決定会合（１日目） １２：３０ １月ロイター企業調査 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） フランス短期国債入札 ドイツ短期国債入札 中国、香港、韓国、台湾、シンガポール、マレーシアは休場［以上、旧正月］ -------------------------------------------------------------------------------- １月２４日（火） 日銀金融政策決定会合（２日目） 閣議、閣議後会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 米連邦公開市場委員会（２５日まで）[USFOMC=ECI] 米大統領一般教書演説 ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） スペイン短期国債入札 インド中銀四半期金融政策見直し 中国、香港、韓国、台湾、シンガポール、マレーシアは休場［以上、旧正月］ -------------------------------------------------------------------------------- １月２５日（水） １４：００ 金融経済月報（日銀） ０８：５０ １２月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ １月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] ０９３０ＧＭＴ １月の英金融政策委員会の議事録 ０９３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ速