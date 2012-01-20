ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜２０１２年１月に予定される行事＞ 中下旬 １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- １月２３日（月） 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：１５─０９：１５ 安住財務相と経済同友会の懇談会 １０：３０ 流動性供給入札 １２：３０ １月ロイター企業調査 １２：４５ 流動性供給入札結果 １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２１３０ＧＭＴ １２月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） フランス短期国債入札 ドイツ短期国債入札 中国、香港、韓国、台湾、シンガポール、マレーシアは休場［以上、旧正月］ 米大統領選：フロリダ州タンパで共和党候補者討論会 -------------------------------------------------------------------------------- １月２４日（火） 日銀金融政策決定会合（２日目） 閣議、閣議後会見 １０：３０ 2年利付国債(2月債)の発行予定額等 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ ＩＭＦが最新の世界経済見通しを発表（ワシントン） １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 米連邦公開市場委員会（２５日まで）[USFOMC=ECI] 米大統領一般教書演説 ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） スペイン短期国債入札 インド中銀四半期金融政策見直し 中国、香港、韓国、台湾、シンガポール、マレーシアは休場［以上、旧正月］ -------------------------------------------------------------------------------- １月２５日（水） ０８：５０ １２月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] （予測中央値：前年比 輸出-7.9％、輸入+8.0％、貿易赤字1397億円） １０：００ 全国財務局長会議 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果 １４：００ 金融経済月報（日銀） １４：００ ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] ０９００ＧＭＴ １月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] ０９３０ＧＭＴ １月の英金融政策委員会の議事録 ０９３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １７３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] １９００ＧＭＴ ＦＯＭＣ経済見通し発表 １９１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ２０００ＧＭＴ ニュージーランド中銀政策金利発表 ２３００ＧＭＴ 第４・四半期韓国ＧＤＰ ＥＣＢ３カ月物オペ ドイツ３０年国債入札 タイ中銀理事会 世界経済フォーラム（スイス・ダボス、クロスタース、２９日まで） 中国、香港、台湾は休場［以上、旧正月］ -------------------------------------------------------------------------------- １月２６日（木） ０８：５０ １２月企業向けサービス価格指数（日銀） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：３０ 20年利付国債の入札発行 １０：３０ 10年利付国債(2月債)の発行予定額等 １２：４５ 20年利付国債の入札結果 １５：１５ 20年利付国債の第II非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７００ＧＭＴ ２月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） イタリア国債入札 世界経済フォーラム（スイス・ダボス、クロスタース、２９日まで） 中国、台湾［旧正月］、インド［共和国記念日］ オーストラリア［オーストラリアデー（建国記念日）］は休場 米大統領選：フロリダ州ジャクソンビルで共和党候補者討論会 -------------------------------------------------------------------------------- １月２７日（金） 閣議、閣議後会見 安住財務相と連合の懇談会 ０８：３０ １２月全国コア消費者物価（総務省）[JPCPI=ECI]（予測中央値：-0.1％） ０８：３０ １月東京都区部消費者物価（総務省）[JPCPIT=ECI]（予測中央値：-0.3％） ０８：５０ １２月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] （予測中央値：小売販売額前年比＋２．３％） ０８：５０ 日銀決定会合議事要旨（２０１１年１２月２０、２１日開催分） １０：００ ２２年度未利用国有地の処分等実績、各省所管財産実績監視結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ １２月ユーロ圏Ｍ３（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI] １４５５ＧＭＴ １月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] １２月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] イタリア短期国債入札 世界経済フォーラム（スイス・ダボス、クロスタース、２９日まで） 中国、台湾［旧正月］ -------------------------------------------------------------------------------- １月２８日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 世界経済フォーラム（スイス・ダボス、クロスタース、２９日まで） -------------------------------------------------------------------------------- １月２９日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 世界経済フォーラム（スイス・ダボス、クロスタース、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- １月３０日（月） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８００ＧＭＴ 第４・四半期スペインＧＤＰ速報値 １３３０ＧＭＴ １２月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] ＥＵ非公式首脳会議 -------------------------------------------------------------------------------- １月３１日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ １２月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI] ０８：３０ １２月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI] ０８：３０ １２月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI] ０８：５０ １２月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] ０８：５０ 日銀金融政策決定会合の議事録公表（２００１年７─１２月分） １４：００ １１月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] １４：００ １１月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] １３５５ＧＭＴ 米