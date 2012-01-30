ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- １月３０日（月） １０：００ 参院本会議 各党代表質問 １６：１５ 五十嵐財務副大臣会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ３０日（月） ０８００ＧＭＴ 第４・四半期スペインＧＤＰ速報値 １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] 仏独伊首脳が会談 ＥＵ非公式首脳会議 フランス短期国債入札 イタリア国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- １月３１日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ １２月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：0.70倍） ０８：３０ １２月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：4.5％） ０８：３０ １２月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比‐0.2％） ０８：５０ １２月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI]（予測中央値：前月比＋3.0％） ０８：５０ 日銀金融政策決定会合の議事録公表（２００１年７─１２月分） １４：００ 東証社長会見 １４：００ １１月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI]（予測中央値：‐1.5％） １４：００ １１月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] １９：００ 外国為替平衡操作の実施状況（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７００ＧＭＴ １２月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １５００ＧＭＴ １月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５００ＧＭＴ 米議会予算局が「予算と経済見通し」を公表 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 マレーシア中銀理事会 米大統領選：共和党フロリダ州予備選 -------------------------------------------------------------------------------- ＜２月に予定される行事＞ 中下旬 １３：００ 首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ２月１日（水） 10：20 国庫短期証券の入札発行 10:20 国庫短期証券の発行予定額等 10:30 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定 12:35 国庫短期証券の入札結果 13:00 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果 １０：３０ １２月毎月勤労統計（厚生労働省） １５：００ 財政資金対民間収支（１月中実績、２月中見込）（財務省） １５：３０ １２月末税収実績（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] ０２３０ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ １月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １３３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が 経済見通しについて講演（米ペンシルベニア州グラドワイン ） １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １４００ＧＭＴ 米財務省四半期定例入札条件 １月米自動車販売台数 メルケル独首相が中国訪問（４日まで） ポルトガル３カ月物国債入札 ドイツ１０年物国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ２月２日（木） ０８：５０ マネタリーベース（日銀） 8:50 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：３０─１２：００ 山口日銀副総裁講演（高松） １４：３０─１５：００ 山口日銀副総裁会見 10:30 10年利付国債の入札発行 10:30 40年利付国債(2月債)の発行予定額等 12:45 10年利付国債の入札結果 15:15 10年利付国債の第II非価格競争入札結果 17:00 買入消却入札による買入れの詳細及び累計 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ １２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １２３０ＧＭＴ １月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省）[USLCTS=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、下院予算委員会で経済情勢について証言 １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] メルケル独首相が中国訪問（４日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ２月３日（金） 閣議、閣議後会見 10:20 国庫短期証券の発行予定額等 １３：３０ 篠原ＩＭＦ副専務理事がセミナーで来日、会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が経済・金融政策について 講演（テキサス州オースティン） ０２３０ＧＭＴ １月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ２月４日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 メルケル独首相が中国訪問（最終日） 米大統領選：共和党ネバダ州党員集会、メーン州党員集会開始（２月１１日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ２月５日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ２月４日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 米大統領選：共和党ネバダ州・メーン州党員集会 -------------------------------------------------------------------------------- ２月５日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ２月６日（月） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ １２月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 フランス短期国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ２月７日（火） 閣議、閣議後会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業生産（経済技術省