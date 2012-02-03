ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜２月に予定される行事＞ 中下旬 １３：００ 首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ２月４日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 メルケル独首相が中国訪問（最終日） 米大統領選：共和党ネバダ州・メーン州党員集会 -------------------------------------------------------------------------------- ２月５日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ２月６日（月） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 国有林野事業特別会計の借入金の入札予定（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ １２月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０４００ＧＭＴ 第４・四半期インドネシアＧＤＰ[IDGDP=ECI] ０８００ＧＭＴ ユーロ圏財務相代理会合 １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １４００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 「米国でのインフレターゲティング」（シカゴ） １６００ＧＭＴ ユーロ圏財務相会合 １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が経済と金融政策の見通し について講演（ワシントン） フランス短期国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ２月７日（火） 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 ２０００ＧＭＴ １２月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] ギリシャＴビル入札（６カ月） 米大統領選：共和党コロラド州党員集会、ミネソタ州党員集会、ミズーリ州予備選 -------------------------------------------------------------------------------- ２月８日（水） ０８：５０ １２月・２０１１年の経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （予測中央値：3369億円の黒字） ０８：５０ １月貸出資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（１月中：指定報告機関ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省） １３：３０ １月の企業倒産（帝国データバンク、商工リサーチ） 時間未定 １月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７００ＧＭＴ １２月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １５４０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が「ＦＲＢと景気回復」 について講演（米カリフォルニア州サンラモン） １８００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 英中銀金融政策委員会（９日まで） ドイツ５年物国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ２月９日（木） ０８：５０ １２月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比‐5.0％） ０８：５０ １月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：３０ ４０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ５年利付国債（２月債）の発行予定額等（財務省） １２：４５ ４０年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ １月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：００ ２月フォーキャスト調査（経済聞企画協会） １５：１５ ４０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９３０ＧＭＴ １２月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] 米伊首脳会談 インドネシア中銀金融政策決定会合 韓国中銀金融政策決定会合 -------------------------------------------------------------------------------- ２月１０日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI] １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ エネルギー対策特別会計の借入金の入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０３００ＧＭＴ 豪中銀金融政策声明 ０７００ＧＭＴ １月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １４５５ＧＭＴ ２月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] １９００ＧＭＴ １月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １月中国貿易統計[CNTRD=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ２月１１日（土）祝日＜建国記念日＞ ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 米大統領選：共和党メーン州党員集会終了 -------------------------------------------------------------------------------- ２月１２日（日） -------------------------------------------------------------------------------- ２月１３日（月） 日銀政策決定会合（１日目） ０８：５０ ２０１１年１０─１２月期ＧＤＰ１次速報値（内閣府）[JPGDP=ECI] （予測中央値：前期比マイナス0.3％、年率マイナス1.4％） ０８：５０ １２月第３次産業活動指数（経産省） １５：００ １月投信概況（投信協会） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 オバマ米大統領が２０１３会計年度予算教書を発表 ギリシャ債務交換の最終案提示期限 イタリア短期債入札 ドイツ短期債入札（６カ月） フランス国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ２月１４日（火） 閣議、閣議後会見 日銀政策決定会合（２日目） １３：３０ １２月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 ０９３０ＧＭＴ １月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI