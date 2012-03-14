ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜３月に予定される行事＞ 中下旬 １３：００ 首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） -------------------------------------------------------------------------------- ３月１４日（水） ０８：５０ １─３月法人企業景気予測調査（財務省・内閣府）[JPBUSC=ECI] ０９：３５ アジア開発銀行研究所の国際コンファレンスで浅川副財務官が基調講演 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １３：３０ １月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １４：００ 金融経済月報（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９３０ＧＭＴ ２月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １０００ＧＭＴ ２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第４・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI] １４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が全米独立地域銀行家協会の会合でビデオ講演 １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 中国全国人民代表大会（全人代）（最終日） 温家宝首相が記者会見 -------------------------------------------------------------------------------- ３月１５日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：３０ ２０年利付国債の入札発行 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ ２０年利付国債の入札結果 １３：００ ２月首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果 １６：３０ 全銀協会長お別れ会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １２３０ＧＭＴ ３月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３００ＧＭＴ １月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 ＩＭＦ理事会（ギリシャ支援関連） スイス中銀金融政策会合 インド中銀の金融政策見直し -------------------------------------------------------------------------------- ３月１６日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事要旨（２月１３・１４日分） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １４：００ １月景気動向指数改定値（内閣府）[JPCIIN=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １３１５ＧＭＴ ２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３５５ＧＭＴ ３月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] １９００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が現在の経済状況と 金融政策について講演（フランクフルト） 米アップル( AAPL.O )の新型ｉＰａｄ、日米などで発売 -------------------------------------------------------------------------------- ３月１７日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）経済見通しの暫定評価（Interim Assessment) 米大統領選：共和党ミズーリ州党員集会 -------------------------------------------------------------------------------- ３月１８日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ドイツ大統領選挙 ２月の中国主要７０都市新築住宅価格 -------------------------------------------------------------------------------- ３月１９日（月） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０４３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁がクレディ・スイスの会合で講演（香港） ０９００ＧＭＴ １月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 米大統領選：共和党候補者討論会（オレゴン州） ニューヨーク連銀のダドリー総裁が講演 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２０日（火）祝日（春分の日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０７００ＧＭＴ ２月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０９３０ＧＭＴ ２月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６４５ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長がジョージワシントン大学で講義 「ＦＲＢと今日の経済におけるその役割」 ２１３０ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が大学で講義（セントルイス） ギリシャの１４５億ユーロの国債償還期限 米大統領選：共和党イリノイ州予備選 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２１日（水） １５：００めど 外国投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９３０ＧＭＴ ３月の英金融政策委員会の議事録 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] ２１４５ＧＭＴ 第４・四半期ニュージーランドＧＤＰ ＥＣＢ理事会・一般理事会（フランクフルト、２２日まで） 英財務相予算演説 タイ中銀金融政策会合 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２２日（木） ０８：３０ ３月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ ２月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] １０：３０ 森本日銀審議委員が兵庫県金融経済懇談会で講演（神戸市） １４：００ 森本審議委員が会見（神戸市） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０９３０ＧＭＴ ２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ １月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２・５・７年債入札条件 １７００ＧＭＴ １０年物インフレ連動債入札 ＥＣＢ理事会・一般理事会（最終日、金利発表なし） バーナンキＦＲＢ議長がジョージワシントン大学で講義 台湾中銀金融政策決定会合 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２３日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 資金循環統計・１０─１２月期速報（日銀） １２：３０ ３月ロイター企業調査 １２：４０─１４：００ 藤井民主党税調会長講演（読売国際経済懇話会） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演（香港） １４００ＧＭＴ ２月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １８３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（ワシントン） スイス中銀が四半期金融政策リポートを公表 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２４日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 米大統領選：共和党ルイ