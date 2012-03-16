ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜３月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） -------------------------------------------------------------------------------- ３月１７日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）経済見通しの暫定評価（Interim Assessment) 米大統領選：共和党ミズーリ州党員集会 -------------------------------------------------------------------------------- ３月１８日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ドイツ大統領選挙 ２月の中国主要７０都市新築住宅価格 -------------------------------------------------------------------------------- ３月１９日（月） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０５００ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁がクレディ・スイスの会合で講演（香港） ０９００ＧＭＴ １月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] １２３５ＧＭＴ ニューヨーク連銀のダドリー総裁が 地方および米国の経済状況について講演（ニューヨーク州メルビル） １４００ＧＭＴ ３月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 米大統領選：共和党候補者討論会（オレゴン州） -------------------------------------------------------------------------------- ３月２０日（火）祝日（春分の日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０７００ＧＭＴ ２月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０９３０ＧＭＴ ２月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ 米上院銀行委員会でＦＲＢ理事に指名されたジェレミー・スタイン氏と ジェローム・パウエル氏の指名公聴会 １４００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官が下院金融委員会で国際金融システムに ついて証言 １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６４５ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長がジョージワシントン大学で講義 「ＦＲＢと今日の経済におけるその役割」 ２１３０ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が大学で講義（セントルイス） ギリシャの１４５億ユーロの国債償還期限 米大統領選：共和党イリノイ州予備選 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２１日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １５：００めど 外国投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９３０ＧＭＴ ３月の英金融政策委員会の議事録 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] ２１４５ＧＭＴ 第４・四半期ニュージーランドＧＤＰ ＥＣＢ理事会・一般理事会（フランクフルト、２２日まで） 英財務相予算演説 タイ中銀金融政策会合 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２２日（木） ０８：３０ ３月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ ２月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] １０：３０ 森本日銀審議委員が兵庫県金融経済懇談会で講演（神戸市） １０：３０ 流動性供給入札 １０：３０ 2年利付国債(4月債)の発行予定額等 １２：４５ 流動性供給入札結果 １４：００ 森本審議委員が会見（神戸市） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０９３０ＧＭＴ ２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ １月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２・５・７年債入札条件 １６４５ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長がジョージワシントン大学で講義 「第２次世界大戦後のＦＲＢ」 １７００ＧＭＴ １０年物インフレ連動債入札 ＥＣＢ理事会・一般理事会（最終日、金利発表なし） 台湾中銀金融政策決定会合 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２３日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 資金循環統計・１０─１２月期速報（日銀） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：３０ ３月ロイター企業調査 １２；４０─１４；００ 藤井民主党税調会長講演（読売国際経済懇話会） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演（香港） １４００ＧＭＴ ２月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １８３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（ワシントン） スイス中銀が四半期金融政策リポートを公表 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２４日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 米大統領選：共和党ルイジアナ州予備選 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２５日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 香港行政長官選挙 英欧州夏時間入り -------------------------------------------------------------------------------- ３月２６日（月） １４：４０ 中尾財務官がバークレイズ主催のセミナーでパネルディスカッションに参加 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８００ＧＭＴ ３月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] １１００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が金融政策に関する 討論会に参加（パリ） １２００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が講演「ＦＲＢからの視点」 （米バージニア州アーリントン） １２３０ＧＭＴ ２月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ３月２７日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ２月企業向けサービス価格指数（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ４月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ １月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６４５ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長がジョージワシントン大学で講義 「金融危機と大恐慌」 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２８日（水） １０：３０ １２：００ 宮尾日銀審議委員が千葉県金融経済懇談会であいさつ １４：００ １４：３０ 宮尾日銀審議委員が会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が金融政策に関する会合で講演
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