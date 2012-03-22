ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜３月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） -------------------------------------------------------------------------------- ３月２１日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １５：００めど 外国投信概況 １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９３０ＧＭＴ ３月の英金融政策委員会の議事録 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が下院監督・政府改革委員会で欧州債務危機 について証言（ワシントン） １４００ＧＭＴ ２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] ２１４５ＧＭＴ 第４・四半期ニュージーランドＧＤＰ ＥＣＢ理事会・一般理事会（フランクフルト、２２日まで） 英財務相予算演説 タイ中銀金融政策会合 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２２日（木） ０８：３０ ３月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ ２月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] （予測中央値：前年比 輸出-6.4％、輸入+8.4％、貿易赤字1200億円） １０：３０ 森本日銀審議委員が兵庫県金融経済懇談会で講演 １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ ２年利付国債(４月債)の発行予定額等（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １４：００ 森本審議委員が神戸市で会見 １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １４：００ ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０９３０ＧＭＴ ２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ １月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２・５・７年債入札条件 １６４５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長がジョージワシントン大学で講義 「第２次世界大戦後のＦＲＢ」 １７００ＧＭＴ 米財務省１０年物インフレ連動債入札 ２０００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（ワシントン） ２３３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演（ニューヨーク州アーモンク） ＥＣＢ理事会・一般理事会（最終日、金利発表なし） 台湾中銀金融政策決定会合 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２３日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 資金循環統計・１０─１２月期速報（日銀） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：３０ ３月ロイター企業調査 １２：４０─１４：００ 藤井民主党税調会長講演（読売国際経済懇話会） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演（香港） １４００ＧＭＴ ２月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １７４５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が「危機と危機後の中央銀行」に関する 会議開催のあいさつ １８３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（ワシントン） スイス中銀が四半期金融政策リポートを公表 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２４日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 米大統領選：共和党ルイジアナ州予備選 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２５日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 香港行政長官選挙 英欧州夏時間入り -------------------------------------------------------------------------------- ３月２６日（月） １４：４０ 中尾財務官がバークレイズ主催のセミナーでパネルディスカッションに参加 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８００ＧＭＴ ３月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] １１００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が金融政策に関する 討論会に参加（パリ） １２００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が講演「ＦＲＢからの視点」 （米バージニア州アーリントン） １２３０ＧＭＴ ２月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] 核安全保障サミット（ソウル、２７日まで） オバマ米大統領が胡錦濤・中国国家主席と会談 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２７日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ２月企業向けサービス価格指数（日銀） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ １０年利付国債(４月債)の発行予定額等（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ４月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ １月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６４５ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長がジョージワシントン大学で講義 「金融危機と大恐慌」 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（ロンドン、時間未定） 核安全保障サミット（ソウル、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ３月２８日（水） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０─１２：００ 宮尾日銀審議委員が千葉県金融経済懇談会であいさつ １４：００─１４：３０ 宮尾日銀審議委員が会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が金融政策に関する会合で講演 ＊非公開、講演内容を同地区連銀が公表（北京） ０５３０ＧＭＴ 第４・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] ０８００ＧＭＴ ２月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] ０８３０ＧＭＴ 第４・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] ０８３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGD2=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ３月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ３月２９日（木） ０８：５０ ２月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２年利付国債の第 非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７５５ＧＭＴ ３月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ 第４・四半期米企業利益（商務省）[USCPRF=ECI] １２３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] １