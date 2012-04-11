ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜４月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ４月１１日（水） アジア経済見通し（アジア開発銀行、香港） ０８：００ 民主党の円高・デフレ対策特別チーム ０８：５０ ２月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比─０．８％）） ０８：５０ ３月貸出・資金吸収動向（日銀） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ 金融経済月報（日銀） 時間未定 党首討論 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ３月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２２０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合であいさつ （ジョージア州ストーンマウンテン） １２３０ＧＭＴ ３月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １３３０ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） １４３０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 （ジョージア州ストーンマウンテン） １６００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合で閉幕の あいさつ（ジョージア州ストーンマウンテン） １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８００ＧＭＴ ３月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ２１００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が会合であいさつ ２３１５ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長が講演「経済見通しと金融政策」（ニューヨーク） イタリア短期債入札 ニューヨーク国際自動車ショー（１５日まで） アジア開発銀行「２０１２年アジア開発展望」 北朝鮮、朝鮮労働党代表者会 ロシアのプーチン首相、政府活動報告 韓国総選挙 ＊市場は休場 Ｇ８外相会合（ワシントン、１２日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ４月１２日（木） 月例経済報告等に関する関係閣僚会議 日銀支店長会議 ０８：５０ ３月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI] ０８：５０ ３月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI] （予測中央値：前年比＋０．３％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） ０９：００ 日銀支店長会議で白川総裁あいさつ １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １４：３０ さくらリポート １４：００ ３月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：００めど ３月投信概況 １５：００ ＥＳＰフォキャスト調査（日経センター） １５：１５ 日銀大阪支店長会見 １５：１５ ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １７：２０ 日銀名古屋・札幌・福岡支店長会見 時間未定 財務副大臣会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ３月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０５００ＧＭＴ インドネシア中銀金融政策決定会合 ０５３０ＧＭＴ ３月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ２月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 ０８３０ＧＭＴ ２月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １１１５ＧＭＴ 米ニューヨーク連銀のダドリー総裁が地域・国内経済について講演 １２３０ＧＭＴ ２月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３４５ＧＭＴ 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁、米国とメキシコの 関係強化に関するパネルディスカッションで司会（アトランタ） １５００ＧＭＴ 米ニューヨーク連銀のダドリー総裁が講演 １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 １６３０ＧＭＴ 米フィラデルフィア地区連銀のプロッサー総裁が経済見通しについて講演 （ワシントン） １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １７００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 （ミネソタ州ホワイトベアレイク） １８３５ＧＭＴ 米ニューヨーク連銀のダドリー総裁、医療機器メーカーの ウェルチ・アレンを視察（ニューヨーク州スカネアトレス・フォールズ） １９３０ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事、サンフランシスコ地区連銀主催の昼食会で経済 状況について講演（ロサンゼルス） ニューヨーク国際自動車ショー（１５日まで） 北朝鮮が「人工衛星」打ち上げを予定（─１６日） イタリア中・長期債入札 Ｇ８外相会合（ワシントン、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ４月１３日（金） 閣議・閣議後会見 ０８：５０ 日銀金融政策決定会合・議事要旨（３月１２・１３日分） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００００ＧＭＴ 第１・四半期シンガポールＧＤＰ速報値 ００００ＧＭＴ シンガポール金融管理局、金融政策声明 ０２００ＧＭＴ ３月中国小売売上高、鉱工業生産、固定資産投資（国家統計局）[CNCPI=ECI] 第１・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局）[CNGDP=ECI] ０６００ＧＭＴ ３月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０８３０ＧＭＴ ３月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １２００ＧＭＴ 米ニューヨーク連銀のダドリー総裁が地域・国内経済について 講演（ニューヨーク州バッファロー） １２３０ＧＭＴ ３月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １３５５ＧＭＴ ４月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] １７００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が講演「危機と政策対応に関する考察」 （ニューヨーク） １８１５ＧＭＴ 米ニューヨーク連銀のダドリー総裁、ロズウェルパークがん研究所を訪問 （ニューヨーク州バッファロー） 北朝鮮が最高人民会議を開催 韓国中銀金融政策決定会合 ニューヨーク国際自動車ショー（１５日まで） タイ［旧正月］ -------------------------------------------------------------------------------- ４月１４日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 第６回米州首脳会議（コロンビア・カルタヘナ、１５日まで） ニューヨーク国際自動車ショー（１５日まで） イラン核協議（イスタンブール） ------------------------------------------------------------------------------- ４月１５日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 第６回米州首脳会議（コロンビア・カルタヘナ、最終日） 北朝鮮・故金日成（キム・イルソン）主席生誕１００年 ニューヨーク国際自動車ショー（最終日） ------------------------------------------------------------------------------- ４月１６日（月） １０：００ アジア開発銀行セミナー（ＡＤＢ東京事務所） １５：１５ 白川日銀総裁が信託大会であいさつ ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １３００ＧＭＴ ２月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６３０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 「バンキングと経済見通し」（ケンタッキー州レキシントン） １９３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が「米経済と金融政策」 についてプレゼンテーション（ユタ州ローガン） 世界経済フォーラム─中南米２０１