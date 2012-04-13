ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜４月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ４月１３日（金） 閣議・閣議後会見 ０８：５０ 日銀金融政策決定会合・議事要旨（３月１２・１３日分） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００００ＧＭＴ 第１・四半期シンガポールＧＤＰ速報値 ００００ＧＭＴ シンガポール金融管理局、金融政策声明 ０２００ＧＭＴ ３月中国小売売上高、鉱工業生産、固定資産投資（国家統計局）[CNCPI=ECI] 第１・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局）[CNGDP=ECI] ０６００ＧＭＴ ３月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０８３０ＧＭＴ ３月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １２００ＧＭＴ 米ニューヨーク連銀のダドリー総裁が地域・国内経済について 講演（ニューヨーク州バッファロー） １２３０ＧＭＴ ３月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １３５５ＧＭＴ ４月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] １７００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が講演「危機と政策対応に関する考察」 （ニューヨーク） １８１５ＧＭＴ 米ニューヨーク連銀のダドリー総裁、ロズウェルパークがん研究所を訪問 （ニューヨーク州バッファロー） 北朝鮮が最高人民会議を開催 韓国中銀金融政策決定会合 ニューヨーク国際自動車ショー（１５日まで） タイ［旧正月］ -------------------------------------------------------------------------------- ４月１４日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 第６回米州首脳会議（コロンビア・カルタヘナ、１５日まで） ニューヨーク国際自動車ショー（１５日まで） イラン核協議（イスタンブール） ------------------------------------------------------------------------------- ４月１５日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 第６回米州首脳会議（コロンビア・カルタヘナ、最終日） 北朝鮮・故金日成（キム・イルソン）主席生誕１００年 ニューヨーク国際自動車ショー（最終日） ------------------------------------------------------------------------------- ４月１６日（月） １０：００ アジア開発銀行セミナー（ＡＤＢ東京事務所） １５：１５ 白川日銀総裁が信託大会であいさつ ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２３００ＧＭＴ 韓国中銀、２０１２年の経済見通し改定 ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １３００ＧＭＴ ２月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６３０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 「バンキングと経済見通し」（ケンタッキー州レキシントン） １９３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が「米経済と金融政策」 についてプレゼンテーション（ユタ州ローガン） 世界経済フォーラム─中南米２０１２（メキシコ・プエルトバリャルタ、１８日まで） タイ［旧正月（振替）］ -------------------------------------------------------------------------------- ４月１７日（火） 閣議・閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債(４月債)の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ ３月首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １３：５０ ２月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] （年次改定） １４：００ ３月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０５３０ＧＭＴ インド中銀、金融政策発表 ０８３０ＧＭＴ ３月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０９００ＧＭＴ ４月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １２３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁がＥＣＢの統計に関する会議で演説 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ＩＭＦ、世界経済見通しについて会見 １３００ＧＭＴ カナダ中銀が政策金利発表 １３１５ＧＭＴ ３月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３１５ＧＭＴ ３月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 スウェーデン中銀が金融政策会合（１８日まで） ブラジル中銀通貨政策委員会（１８日まで） 世界経済フォーラム─中南米２０１２（メキシコ・プエルトバリャルタ、１８日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ４月１８日（水） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ ２年利付国債(５月債)の発行予定額等（財務省） １０：３０ 西村日銀副総裁が岡山市で講演 １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １４：００─１４：３０ 西村日銀副総裁が岡山市で会見 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７３０ＧＭＴ スウェーデン中銀が金利決定発表 ０８００ＧＭＴ ２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ）[EUCURA=ECI] ０８３０ＧＭＴ ３月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] ０８３０ＧＭＴ ４月の英金融政策委員会の議事録 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] 世界経済フォーラム─中南米２０１２（メキシコ・プエルトバリャルタ、最終日） ブラジル中銀通貨政策委員会（最終日、金利発表） -------------------------------------------------------------------------------- ４月１９日（木） ０８：３０ ４月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ ３月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２４５ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が会見（ワシントン） １３４５ＧＭＴ ゼーリック世銀総裁が会見（ワシントン） １４００ＧＭＴ ３月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ２０３０ＧＭＴ Ｇ２４会合（ワシントン） ２２００ＧＭＴ ３月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] フィリピン中銀政策決定会合 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） -------------------------------------------------------------------------------- ４月２０日（金） 閣議・閣議後会見 ０８：５０ ２月第３次産業活動指数 [JPTERT=ECI] ０８：５０ ４月主要銀行貸出動向アンケート（日銀） １２：３０ ４月ロイター企業調査 １５：００めど 外国投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ３月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０８００ＧＭＴ ４月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] ０８３０ＧＭＴ ３月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １
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