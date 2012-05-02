ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜５月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ５月２日（水） ０８：５０ マネタリーベース[JPMONB=ECI]（日銀） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等(5月9日入札分) １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等(5月10日入札分) １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等 １０：３０ ３月毎月勤労統計（厚生労働省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０２３０ＧＭＴ ４月中国ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０７５５ＧＭＴ ４月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ ４月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １６３０ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演 （米バージニア州ノーフォーク） ＥＵ財務相理事会 タイ中銀の金融政策委員会 -------------------------------------------------------------------------------- ５月３日（木） 祝日（憲法記念日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １１３０ＧＭＴ ４月米企業人員削減数（チャレンジャー社） １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表、バルセロナ）[EUECBR=ECI] １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省）[USLCTS=ECI] １３３０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が「経済の安定と成長復活に向けた戦略」 に関する連銀主催の会合であいさつ １４００ＧＭＴ ４月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 （サンタバーバラ） １７００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 （サンタバーバラ） １７３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通し について講演（サンタバーバラ） ４月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 米中戦略・経済対話（北京、４日まで） マレーシア中銀の金融政策委員会 -------------------------------------------------------------------------------- ５月４日（金） 祝日（みどりの日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 豪中銀、金融政策声明 ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １５２５ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 （米カリフォルニア州ダナポイント） １５３０ＧＭＴ シカゴ地区連銀のエバンズ総裁が討論会で司会（シカゴ） 米中戦略・経済対話（北京、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ５月５日（土） 祝日（こどもの日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ５月６日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 仏大統領選決選投票 ギリシャ総選挙 -------------------------------------------------------------------------------- ５月７日（月） ０８：５０ 日銀金融政策決定会合・議事要旨（４月９・１０日分） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０００ＧＭＴ ３月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ロシアのプーチン首相、大統領に就任 タイ［戴冠記念日（振替）］、英国［アーリー・メイ・バンク・ホリデー］ -------------------------------------------------------------------------------- ５月８日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ４０年利付国債(５月債)の発行予定額等（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ １０年利付国債の第 非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０００ＧＭＴ ３月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 米大統領選：共和党ノースカロライナ州・インディアナ州・ウェストバージニア州予備選 -------------------------------------------------------------------------------- ５月９日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 新型窓口販売方式による１０年利付国債の発行条件等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ ＩＭＦセミナー「世界経済と金融市場:今後の見通しと課題」 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ３月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０６４５ＧＭＴ ３月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １４００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀が「より透明性の高い金融政策」 について講演 １６００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が連銀主催の会合で講演 １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 英中銀金融政策委員会（１０日まで） アフリカに関する世界経済フォーラム（アジスアベバ、１１日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ５月１０日（木） ０８：５０ ３月・２０１１年度経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] ０８：５０ ４月貸出・資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（4月中：指定報告機関ベース）（財務省） １０：００ 白井日銀審議委員が秋田で講演 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ ５年利付国債(５月債)の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １４：００ 白井日銀審議委員が秋田で会見 １４：００ ４月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６４５ＧＭＴ ３月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 ０８３０ＧＭＴ ３月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ３月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０８３０ＧＭＴ ３月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １３１５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がシカゴ地区連銀の会合開幕のあいさつ （シカ