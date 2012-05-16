ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜５月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ５月１７日（木） ０８：３０ 民主党・財務金融部門会議 ０８：５０ １─３月期国内総生産（ＧＤＰ）１次速報（内閣府）[JPGDA=ECI] （予想中央値：前期比＋０．９％、年率＋３．５％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：００ 富士通フォーラム２０１２・社長講演 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（５月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ ４月首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １３：３０ ３月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １４：００ 東芝経営方針説明会・社長出席 １４：００ 民主財金部門年金積立金運用のあり方作業部会 １５：００ 全銀協会長会見 １５：１５ ５年利付国債の第 非価格競争入札結果（財務省） １６：００ ＡＮＡ社長定例会見 １６：３０ 太陽光発電協会片山代表理事（シャープ会長）会見 １６：５０ 日本自動車工業会新会長会見 日銀、第１３回被災地金融機関支援オペを通知 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７００ＧＭＴ 第１・四半期スペインＧＤＰ改定値 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３００ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事とゼーリック世銀総裁が講演（ワシントン） １４００ＧＭＴ ４月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １６３０ＧＭＴ セントルイス地区連銀のブラード総裁が米経済と金融政策について講演 （米ケンタッキー州ルーイビル） １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 スペイン入札（２０１５年１月・２０１５年７月・２０１６年４月償還債） -------------------------------------------------------------------------------- ５月１８日（金） 閣議、閣議後会見 １０：３０ 新型窓口販売方式による５年利付国債の発行条件等（財務省） １１：３０ 自民党・円高と産業空洞化問題に対処するためのプロジェクトチーム ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ４月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] Ｇ８首脳会議（米メリーランド州キャンプデービッド、１９日まで） ４月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ５月１９日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 Ｇ８首脳会議（米メリーランド州キャンプデービッド、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ５月２０日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ５月２１日（月） １４：００ ３月景気動向指数改定値（内閣府） [JPCIIN=ECI] １５：００めど ４月外国投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２３０ＧＭＴ ４月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ５月２２日（火） 閣議、閣議後会見 日銀金融政策決定会合（１日目） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ ２年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８００ＧＭＴ ＯＥＣＤが最新の経済見通しを発表（パリ） ０８３０ＧＭＴ ４月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] １０１５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策について講演（香港） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が討論会に参加（香港） １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ２２００ＧＭＴ ４月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] ＯＥＣＤフォーラム（パリ、２３日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ５月２３日（水） 日銀金融政策決定会合（２日目） ０８：５０ ４月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] 日銀、第１３回被災地金融機関支援オペを貸し付け ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８００ＧＭＴ ３月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] ０８３０ＧＭＴ ５月９─１０日の英金融政策委員会の議事録 ０８３０ＧＭＴ ４月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １８００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 （米サウスダコタ州ラピッドシティ） ＥＵ首脳会議 ＯＥＣＤフォーラム（パリ、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ５月２４日（木） アジアの未来（２５日まで） 岩田一政・日本経済研究センター理事長がパネル討論司会（２４日） 玄葉光一郎外相が基調講演（２４日） マハティール・元シンガポール首相が対談に参加（２５日） ０８：３０ ５月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果（財務省） １４：００ 金融経済月報（日銀） １５：１５ ２０年利付国債の第 非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ 第１・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０８００ＧＭＴ ５月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] ０８３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ４月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ５月２５日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ４月全国コア消費者物価指数（ＣＰＩ・総務省）[JPCPI=ECI] ０８：３０ ５月東京都区部コアＣＰＩ（総務省）[JPCPIT=ECI] １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０