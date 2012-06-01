ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜６月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ６月１日（金） 閣議、閣議後会見 ユーロマネー Ｊａｐａｎ Ｆｏｒｅｘ Ｆｏｒｕｍ ２０１２ ０８：５０ １─３月法人企業統計（財務省）[JPBUSX=ECI] ０９：１０ 中尾財務官がユーロマネー・カンファレンスで講演 １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ ５月中国ＰＭＩ（中国国家統計局）[CNPMIB=ECI] ０２３０ＧＭＴ ５月中国ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １２００ＧＭＴ 第１・四半期ブラジルＧＤＰ[BRGDP=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] ５月米自動車販売台数 世界経済フォーラム東アジア会議（バンコク、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ６月２日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ６月３日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １８００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネアポリス） -------------------------------------------------------------------------------- ６月４日（月） ０８：５０ マネタリーベース（日銀）[JPMONB=ECI] １２：３０ 白川日銀総裁が内外情勢調査会で講演 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 世界経済フォーラムの欧州・中東・北アフリカ・中央アジアに関する会議 （６日まで、イスタンブール） タイ［仏誕節］、英国［バンクホリデー］ -------------------------------------------------------------------------------- ６月５日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ５年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １０００ＧＭＴ ４月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ カナダ中銀金利発表 １４００ＧＭＴ ５月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １９１５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） ２３１５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） 英国［女王即位６０周年記念日］ -------------------------------------------------------------------------------- ６月６日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] ０９００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] １０００ＧＭＴ ４月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １２１５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が国内経済と金融政策について講演 （フロリダ州フォートローダーデール） １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）[USLCTS=ECI] １３３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が国内経済と金融政策について講演 （フロリダ州フォートローダーデール） １８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 １９３０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 （ワシントン州ベルビュー） 英中銀金融政策委員会（７日まで） 世界経済フォーラムの欧州・中東・北アフリカ・中央アジアに関する会議 （最終日、イスタンブール） 韓国［顕忠日］ -------------------------------------------------------------------------------- ６月７日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ ４月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １５：１５ ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １５：３０ 全銀協会長会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ５月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が上下両院合同経済委員会で 経済見通しについて証言 １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １６００ＧＭＴ 米四半期資金循環統計（ＦＲＢ） １６１０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が国内経済と金融政策について講演 （ジョージア州ダラス） １７１５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「金融政策の透明性：変化と挑戦」（ミネアポリス） １９００ＧＭＴ ４月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] １９３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「人民元の国際化が米・世界経済にもたらす意味」（ラホヤ） -------------------------------------------------------------------------------- ６月８日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ４月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] ０８：５０ ５月貸出・資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（５月中：指定報告機関ベース）（財務省） 時間未定 ５月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ４月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０２１５ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が講演（アデレード） ０６００ＧＭＴ ４月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０６４５ＧＭＴ ４月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] ０８３０ＧＭＴ ５月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] 韓国中銀理事会 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が