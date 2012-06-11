ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜６月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ６月１１日（月） ０８：５０ ５月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI] ０８：５０ ４─６月法人企業景気予測調査（財務省・内閣府）[JPBUSC=ECI] １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １４：００ ５月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：００めど ５月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６４５ＧＭＴ ４月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 （シカゴ） １６００ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が「世界の金融における 課題：アジアの役割」と題するＳＦ連銀の会合であいさつ 米州国際経済フォーラム（モントリオール、１４日まで） オーストラリア［女王誕生日］ -------------------------------------------------------------------------------- ６月１２日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ５月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI] （予測中央値：前年比＋０．３％） ０８：５０ ４月第３次産業活動指数（経産省）［JPTERT=ECI］ １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １２：２０ ＩＭＦ対日４条協議について筆頭副専務理事による記者会見 １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８３０ＧＭＴ ４月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ４月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０８３０ＧＭＴ ４月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が国連持続可能な開発会議（リオ＋２０）） サミットに向けて主要な課題について講演（ワシントン） １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １８００ＧＭＴ ５月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] 米州国際経済フォーラム（モントリオール、１４日まで） インドネシア中銀理事会 -------------------------------------------------------------------------------- ６月１３日（水） ０８：５０ ４月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １５：００ ５月投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０５３０ＧＭＴ ５月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０６００ＧＭＴ ５月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ４月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 ２１００ＧＭＴ ＮＺ中銀、政策金利発表（現地時間１４日） 米州国際経済フォーラム（モントリオール、１４日まで） 第５回ＯＰＥＣ国際セミナー（ウィーン、１４日まで） タイ中銀金融政策委員会 米インド戦略対話（ワシントン） -------------------------------------------------------------------------------- ６月１４日（木） 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １３：３０ ４月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７３０ＧＭＴ スイス中銀、金融政策発表 ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 米州国際経済フォーラム（モントリオール、１４日まで） 第５回ＯＰＥＣ国際セミナー（ウィーン、１４日まで） ＯＰＥＣ総会（ウィーン） フィリピン金融政策会合 アウン・サン・スー・チー氏がスイス訪問 オランド仏大統領がイタリア訪問 中国の胡錦涛国家主席がデンマーク公式訪問（１６日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ６月１５日（金） 閣議・閣議後会見 日銀金融政策決定会合（２日目） １５：３０ 日銀総裁会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏就業者数（統計局）[EUEMPQ=ECI] ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １３００ＧＭＴ ６月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １３１５ＧＭＴ ５月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３１５ＧＭＴ ５月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] １３５５ＧＭＴ ６月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] ドラギＥＣＢ総裁、プラートＥＣＢ理事、ポルトガルのガスパル財務相が ＥＣＢ関連の会合で講演（フランクフルト） 中国の胡錦涛国家主席がデンマーク公式訪問（１６日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ６月１６日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 エジプト大統領選決選投票（１７日まで） ポルトガル最大労組が緊縮策に反対する集会 中国の胡錦涛国家主席がデンマーク公式訪問（最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ６月１７日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 エジプト大統領選決選投票（最終日） 仏議会選第２回投票 ギリシャ再選挙 -------------------------------------------------------------------------------- ６月１８日（月） １３：００ ５月首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １４：００ 金融経済月報（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １４００ＧＭＴ ６月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 Ｇ２０首脳会議（１９日まで、メキシコ・ロスカボス） インド中銀、第１・四半期政策レビュー公表 ５月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] アウン・サン・スー・チー氏が訪英（２４日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ６月１９日（火） 閣議・閣議後会見 １４：００ ４月景気動向指数改定値（内閣府） [JPCIIN=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０８３０ＧＭＴ ５月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０９００ＧＭＴ ６月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米