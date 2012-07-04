ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜７月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ７月５日（木） 日銀支店長会議 ０９：００ 白川総裁あいさつ １４：００ さくらリポート １５：１５ 大阪支店長会見 １７：２０ 名古屋・札幌・福岡支店長会見 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ 総合資源エネルギー調査会総合部会電気料金審査専門委員会 １１：００ イオンモール幕張新都心プロジェクト 記者発表会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １５：００ セブン＆アイ・ホールディングス ３─５月期決算 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） １８：３０ 総合資源エネルギー調査会 基本問題委員会 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ５月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] １０００ＧＭＴ マレーシア中銀金融政策決定会合 １０００ＧＭＴ ５月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１３０ＧＭＴ ６月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １２１５ＧＭＴ ６月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 スペイン国債入札 フランス国債入札 アイルランド国債入札 ６月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） -------------------------------------------------------------------------------- ７月６日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 貿易統計（６月上中旬、財務省） ０８：５０ ６月外貨準備等状況（財務省） ０８：５０ マネタリーベース（日銀）[JPMONB=ECI] １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ ５月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] 日本経済新聞社主催「ＩＭＦ（国際通貨基金）・世界銀行総会記念フォーラム」 １３：３５─１３：４５ 安住財務相あいさつ １３：４５─１５：００ ラガルド国際通貨基金ＩＭＦ専務理事が基調講演 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６４５ＧＭＴ ５月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] ０８３０ＧＭＴ ６月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １０００ＧＭＴ ５月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] ドラギＥＣＢ総裁、モンティ伊首相、ファビウス仏外相が経済会議に参加 （仏エクサン・プロバンス） -------------------------------------------------------------------------------- ７月７日（土） １１：００─１２：００ ラガルドＩＭＦ専務理事が講演（慶応大学三田キャンパス） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月８日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 独仏首脳、仏独和解５０周年記念行事に出席（仏ランス） -------------------------------------------------------------------------------- ７月９日（月） ０８：５０ ６月貸出・資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] ０８：５０ ５月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（６月中：指定報告機関ベース、財務省） １４：００ ６月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ６月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（バンコク） ０６００ＧＭＴ ５月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が現在の経済・金融動向とＥＣＢの政策スタンスを説明 （ブリュッセル） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １５５５ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が経済見通しについて講演 （米アイダホ州コー・ダリーン） １９００ＧＭＴ ５月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] ユーロ圏財務相会合 -------------------------------------------------------------------------------- ７月１０日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ６月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI] １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ ６月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：００ ７月ＥＳＰフォーキャスト調査（日経センター） １５：１５ ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６４５ＧＭＴ ５月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ５月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ５月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０８３０ＧＭＴ ５月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １００５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演（ロンドン） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 ６月中国貿易統計[CNTRD=ECI] ブラジル中銀通貨政策委員会（１１日まで） ＥＵ財務相理事会 -------------------------------------------------------------------------------- ７月１１日（水） 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ 企業物価指数（５月確報・６月速報、日銀） ０８：５０ ５月第３次産業活動指数（経産省）［JPTERT=ECI］ １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １５：００めど ６月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ６月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ５月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８００ＧＭＴ ６月１９─２０日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ブラジル中銀通貨政策委員会（金利発表） -------------------------------------------------------------------------------- ７月１２日（木） 日銀金融政策決定会合（２日目） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 5年利付国債（７月債）の発行予定額等（財務省） １４：３０ ６月投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間０１３０ＧＭＴ ０１３０ＧＭＴ ６月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０５３０ＧＭＴ ６月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １